بالخرائط .. من أين انطلقت الدرون التي هاجمت القوة الامريكية ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لأول مرة يُقتل عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بقطاع غزة، في هجوم بطائرة مسيرة على " تي 22" او البرج 22، الذي يغذي قاعدة النتف، الواقعة خارج الحدود الأردنية .









ووفقا للمعلومات فان الاستهداف كان لقاعدة "تي 22"، وهي مخصصة للدعم اللوجستي لقاعدة التنف الواقعة جنوب شرقي سوريا.



من أين انطلقت "الدرون"؟



ويعتقد مسؤولو الدفاع والمخابرات الأميركيون أن الهجوم أحادي الاتجاه الذي شنته مسيّرة تابعة للقوات المدعومة من إيران ضد قاعدة التنف والبرج 22 للدوريات والعمليات، انطلق من أو بالقرب من قاعدة الإمام علي العسكرية.











وأوضح المسؤولون أن قاعدة الإمام علي، هي قاعدة إيرانية بالقرب من بلدة البوكمال في جنوب سوريا، والتي يديرها الحرس الثوري الإيراني إلى جانب العديد من الميليشيات المدعومة من إيران بما في ذلك كتائب حزب الله.



من جانبها، تبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل عدة موالية لإيران على حسابها في تليغرام، "هجماتٍ شُنّت فجر الأحد بمسيّرات" على ثلاث قواعد، بينها التنف والركبان.









"تي 22" تضم 350 جندياً



من جانبها، أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، مقتل 3 وإصابة 34 عسكريا أميركيا أجلي 8 منهم، وقالت إن هويات القتلى ستُحجَب إلى حين إخطار عائلاتهم.



وقالت في بيان، إن نحو 350 عسكريًّا من سلاحَي البر والجو الأميركيَّيْن ينتشرون في القاعدة، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش.