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تاكر كارلسون: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران مجانين

1/29/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران ردا على الهجمات ضد عسكريين أمريكيين، بالمصابين بالجنون.


وعلق الصحفي أمس الأحد عبر موقع X (تويتر سابقا)، على منشورات للسيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية) والسيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، بالقول: "هؤلاء مجانين أغبياء".
في وقت سابق كتب غراهام: "اضربوا طهران. اضربوهم بقوة!".


كما دعا كورنين أيضا إلى قصف إيران، لكنه أوضح لاحقا أن الهدف يجب أن يكون القوات البحرية الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.


وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على هجوم على قاعدتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عملية سرية ضد إيران.

RT

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