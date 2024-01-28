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الأوقاف تقيم حفل تكريم وتعقد أنشطة رياضية في المؤسسات الإصلاحية

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تعتزم إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية إقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ـ رجال 29 الجاري ولمدة 3 ايام، وتنظيم حفل تكريم موظفي وزارة الداخلية بالمؤسسات الإصلاحية في سجن النساء خلال الفترة المذكورة وذلك حرصا من الإدارة على القيام بالدور المنوط بها ضمن برامجها التأهيلية والإيمانية والتربوية والسلوكية والنفسية والاجتماعية والتكنولوجية لإعادة تأهيل وتهيئة نزلاء السجون ونزلاء المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل والإرشاد والمتعافين من الإدمان لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وإعادة اندماجهم بالمجتمع والعيش الكريم.

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