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وزيرة الأشغال تابعت أعمال الإصلاحات في طريق الملك فهد والدائري السادس

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بجولة لمتابعة أعمال الإصلاحات في طريق الملك فهد والدائري السادس، وذلك مع مدير عام هيئة الطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي.
وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان الوزيرة المشعان وجهت قياديي هيئة الطرق لإجراء معالجات للطرق التي تحتاج الى إصلاحات والتي تقع تحت تخصص الهيئة.
وكانت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وجهت قياديي وزارة الأشغال مؤخرا لإجراء معالجات عاجلة للطرق التي تشهد تشققات وحفرا.

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