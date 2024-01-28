وزيرة الأشغال تابعت أعمال الإصلاحات في طريق الملك فهد والدائري السادس

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بجولة لمتابعة أعمال الإصلاحات في طريق الملك فهد والدائري السادس، وذلك مع مدير عام هيئة الطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي.
وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان الوزيرة المشعان وجهت قياديي هيئة الطرق لإجراء معالجات للطرق التي تحتاج الى إصلاحات والتي تقع تحت تخصص الهيئة.
وكانت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وجهت قياديي وزارة الأشغال مؤخرا لإجراء معالجات عاجلة للطرق التي تشهد تشققات وحفرا.
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