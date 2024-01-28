السكنية توزع بطاقات الاحتياط للدفعة 12 من الضاحية N4 في جنوب سعد العبدالله اليوم الاثنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الثانية عشرة من الضاحية N4 في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله وذلك اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وأضافت «السكنية» ان اولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2005 وما قبل.
ولفتت الى انه في حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الاساسية او الاحتياط او حضور القرعة بنفسه بإمكانه عمل تفويض عن طريق ادارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة او الفروع التابعة لها او توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما انه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.
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