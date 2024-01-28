نماء نظمت الملتقى الخيري عساه واصل 2

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
نظّم فريق «منارة غديرة» التطوعي، بالشراكة مع «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي والهيئة العامة للشباب مساء السبت الملتقى الإنساني «عساه واصل 2» في قرية الشامية التطوعية.
وقالت ممثلة فريق «منارة غديرة» التطوعي فاطمة الناصري إن الفعالية تجسدت من خلال مشاركة 20 أسرة مانحة و100 أسرة مستفيدة، تعكس روح التكافل والتضامن التي تعمل عليها المبادرات الإنسانية، حيث تقوم كل أسرة مانحة بتقديم بعض المساعدات إلى الأسر المستفيدة. وبينت الناصري أن «عساه واصل 2» تعد منصة لتواصل الخير والعطاء، حيث تمكنت الأسر المستفيدة من الحصول على كوبونات تمكنها من تسلم المساعدات من الأسر المانحة والجهات المشاركة، متوجهة بالشكر إلى «نماء الخيرية» والهيئة العامة للشباب على المساهمة في تنظيم الفاعلية.
من جانبه، قال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في «نماء» عبدالعزيز الكندري إن هذه الخطوة تسهم في توجيه المساعدات وفق احتياجات الأسر المستفيدة بشكل أكثر فاعلية وشمولية، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت فعاليات خاصة للأطفال، حيث تم توفير بيئة مناسبة للتفاعل والترفيه للصغار، مما يعزز التجربة الإنسانية الشاملة التي نسعى لتحقيقها.
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