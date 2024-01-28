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نماء نظمت الملتقى الخيري عساه واصل 2

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
نظّم فريق «منارة غديرة» التطوعي، بالشراكة مع «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي والهيئة العامة للشباب مساء السبت الملتقى الإنساني «عساه واصل 2» في قرية الشامية التطوعية.
وقالت ممثلة فريق «منارة غديرة» التطوعي فاطمة الناصري إن الفعالية تجسدت من خلال مشاركة 20 أسرة مانحة و100 أسرة مستفيدة، تعكس روح التكافل والتضامن التي تعمل عليها المبادرات الإنسانية، حيث تقوم كل أسرة مانحة بتقديم بعض المساعدات إلى الأسر المستفيدة. وبينت الناصري أن «عساه واصل 2» تعد منصة لتواصل الخير والعطاء، حيث تمكنت الأسر المستفيدة من الحصول على كوبونات تمكنها من تسلم المساعدات من الأسر المانحة والجهات المشاركة، متوجهة بالشكر إلى «نماء الخيرية» والهيئة العامة للشباب على المساهمة في تنظيم الفاعلية.
من جانبه، قال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في «نماء» عبدالعزيز الكندري إن هذه الخطوة تسهم في توجيه المساعدات وفق احتياجات الأسر المستفيدة بشكل أكثر فاعلية وشمولية، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت فعاليات خاصة للأطفال، حيث تم توفير بيئة مناسبة للتفاعل والترفيه للصغار، مما يعزز التجربة الإنسانية الشاملة التي نسعى لتحقيقها.

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