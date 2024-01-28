التجارة تغلق كراجا لبيعه عوادم سيارات مخالفة
التاريخ
1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة الداخلية بضبط أحد الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية لقيامه بعمل تغييرات في عوادم السيارات لتصدر أصواتا مزعجة مما يشكل مخالفة لقانون وزارتي التجارة والداخلية. كما قامت الوزارة بضبط مخزن ملحق بنفس الكراج يحتوي على ما يقارب 400 عادم مصنعة وجاهزة للبيع والتركيب وتم إغلاقه، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.
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