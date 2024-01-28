سالم النواف اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد



المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لرجال «الداخلية» على الحدود

جهود رجال الأمن كبيرة وعملهم دؤوب ومخلص على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن البلاد رجال الداخلية نذروا أنفسهم لخدمة الوطن .. وقطاع أمن الحدود هو العين الساهرة على الأمن



أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس ضرورة التعامل مع جميع الأحداث واتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة أي تجاوزات ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة على هامش جولة تفقدية قام بها الشيخ سالم النواف الى مركز «أم سديرة» الحدودي الشمالي، وذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية وتجسيدا للتواصل الدائم ومتابعة الأوضاع الأمنية.

وشدد النواف، وفق البيان، على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد الدائم لرجال الوزارة المتواجدين في الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد.

ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وتقديره لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والمخلص الذي يقومون به على مدار الساعة في سبيل حفظ أمن البلاد وسلامة حدودها.

وأوضح أن هذا الدور ليس بمستغرب على رجال وزارة الداخلية الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن الحبيب الكويت، مؤكدا أن قطاع أمن الحدود هو العين الساهرة على أمن الوطن.

وأشاد بروح العمل المشترك لجميع العاملين في المنافذ الحدودية وبالدور المشرف الذي يقوم به منتسبو الوزارة في جميع المواقع وبمختلف التخصصات والذي هو محل اعتزاز وتقدير، داعيا إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والتعاون لإنجاز جميع المهام بكل دقة واتقان.

واستمع الشيخ سالم النواف خلال الجولة إلى شرح مفصل من مدير الحدود الشمالية العميد فيصل السبيعي عن النظام الأمني في الحدود الشمالية كما اطلع على مهام وآلية عمل المركز والنظام الأمني الكهربائي واستعدادات القوة الامنية والتجهيزات التقنية والإدارية في المركز.

وشارك في الجولة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ وأمن الحدود بالتكليف اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.