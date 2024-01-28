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الضويحي لـ الأنباء لجنة الكشف على سكن الحجاج ستغادر إلى الأراضي المقدسة السبت

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الحملات أنجزت ما يقارب من 90% من تسجيل الحجاج والنسبة المتبقية سيتم إنجازها قريبا


أسامة أبوالسعود
كشف رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي عن ان لجنة الكشف على سكن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445 هجريا ستغادر إلى الأراضي المقدسة السبت 3 فبراير حتى 9 فبراير 2024 لاعتماد السكن الخاص بحملات الحجاج الكويتية.
وأشار الضويحي في تصريحات لـ «الأنباء» إلى ان حملات الحج أنجزت ما يقارب 90% من عملية تسجيل الحجاج لديها، ولم تتبق إلا نسبة بسيطة سيتم إنجازها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان حصة الكويت هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج، ونحن بانتظار موافقة السلطات السعودية على طلب زيادة أعداد الحجاج ونتوقع ان تكون قريبا.
وفيما يخص حج المقيمين بصورة غير قانونية، أكد الضويحي انه تم تسجيلهم في الحملات المختلفة وبانتظار قرار السلطات في المملكة لحجهم هذا العام.
وأشاد الضويحي بجهود السلطات السعودية في تذليل أمور ضيوف الرحمن، مؤكدا ان عملية التسجيل المبكر هذا العام هيأت الأجواء لأن يكون موسم حج 1445 هجريا من أفضل مواسم الحج بإذن الله، حيث تمت جميع التعاقدات بوقت مبكر وهو يسر الأمور عن السنوات السابقة.
وكان مدير إدارة الحج بوزارة الأوقاف بالإنابة مراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان قد أصدر تعميما الى المرخص لهم بتنظيم رحلات الحج بخصوص لجنة فحص مساكن الحجاج موسم حج 1445هـ/ 2024م، حيث أكد ان اللجنة ستباشر عملها اعتبارا من يوم السبت 22 رجب 3 فبراير المقبل حتى السبت 28 رجب - 9 فبراير في فندق فور بوينتس باي شيراتون حي النسيم بمكة المكرمة.
ودعا تعميم مدير إدارة الحج والعمرة الحملات والشركات المرخص لهم بالحج إلى الالتزام بالآتي:
تسليم كتاب رسمي إلى مكتب مدير إدارة شؤون الحج والعمرة من المرخص له برغبته بالكشف على المبنى السكني للحملة موضحا به الآتي:
- نوع السكن واسمه وعنوانه وتصنيفه.
- عدد الحجاج.
- تحديد اسم وبيانات من سيكون متواجدا من طرف المرخص له أثناء الكشف على المبنى السكني.
مع إرفاق المستندات التالية مع الكتاب:
- صورة من عقد السكن.
- شهادة التصنيف الصادرة عن الجهة المختصة من المملكة العربية السعودية بالنسبة للفنادق.
- تصريح الدفاع المدني.
- عقد صيانة المصاعد للعمائر.
- تصريح إسكان الحجاج، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك.
وتابع تعميم الأوقاف انه في حال كان من سيقوم بالكشف على المباني السكنية ليس المرخص له إحضار وكالة رسمية صادرة عن وزارة العدل الكويتية تفيد بتوكيله بالقيام نيابة عن المرخص له بالكشف على المباني السكنية للحملة.

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