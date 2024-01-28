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الجار قبل الدار بقلم عبدالله الشمري

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه».
قبل أيام قليلة، تناقلت منصات التواصل الاجتماعي حدثا، أخذ حيزا كبيرا وتأثيرا بالغا لدى الجميع حتى ان صداه وصل للدول المجاورة، فالجميع معجب بموقف منقطع النظير، وهذا الإعجاب كانت له قصة سنتعرف على أبطالها، وبكل فخر نعلق لهم نجمة في رداء الكرامة والأخلاق الحميدة التي جبل عليها الطيبون وفطرة العرب وقيمهم السامية.
لذا، يذكر أن د.عبدالرحمن النصار الشمري من الرجال المعروفين ووالده بديوانهم وشبتهم كل يوم سبت يتوافد عليهم الجيران وأقاربهم والشخصيات العامة، وفي فصل الشتاء يضع الكراسي المريحة وأنواع القهوة الشمالية الداكنة والقهوة الشقراء وأنواع الشاي يختمها بتقديم العشاء الوافي لضيوفه. وفي هذه الأجواء الباردة، يوجد هناك «منقلين» لإشعال النار بهما ونحتاج إلى مزيد من الحطب الذي يتم توفيره من قبل صاحب الديوان. وفي كل أسبوع يلاحظ الدكتور ان الحطب الذي يستخدمه لشبة النار لم ينقص، بل في تزايد، عندئذ تعجب من ذلك، وقرر ان يراقب من الشخص الذي يأتي بهذا الحطب في كل مرة وقرر وضع كاميرات مراقبة على مكان الحطب، ولاحظ المفاجأة أن جاره هو من يقوم بتنزيل الحطب في بيته دون إخباره، لتكون مشاركة له ولا يريد أن يعرفه أحد.
تم تصوير هذا الفعل وتوثيقه بالكاميرا، لتبدأ قصة طيبة بين الجار وجاره وليكون ضمن قصص الطيب في الجيرة بين العرب وانتشرت بعدها التعليقات والإشادات والمدح لهذا الجار الكريم الشهم وهو الشيخ عبدالله آل خيوط السبيعي من أكابر سبيع، هذه القبيلة المعروفة بالكرم والجيرة، وهو جدير بالمدح فكل من عرفه أثنى على طيبه وكرمه، وهذا ليس مستغربا منه، فهو من فتح ديوانه منذ أكثر من 50 سنة ومازال مدهلا لكل طيب. ومن التعليقات التي أثارت صاحب القصة والديوان أن أحد المعلقين قال له معلقا بهذا المشهد: «هل تبيع جارك»؟ أو «هل تبيع منزلك»؟، فانفجرت قريحته بهذه الأبيات المعبرة والصادقة وهي:
قالوا تبيع الجار ورديت لالا
ما بيع جار به مراجل سجية
قالوا تبيع الدار قلت استحالا
ما نترك اللي جيرته كالهدية
عبدالله ال خيوط راع الدلالا
امقابل الضيفات صبح وعيشة
امعرب الجدين عم وخوالا
ومن لابة السبعان غلبا الأبية
ربعه نجوم في سمانا تلالا
بالطيب فازوا وبالشدايد قوية
ومن منبع صافي وعذب زلالا
ولا خالط المنيع عروق ردية
يفداه من يعرف بخبث الفعالا
ويفداه من أصبح لجاره رزية
أخو الذي لا صار فيها مجالا
أبو علي راعي الكفوف السخية
هذا الذي سبل جميع الحلالا
لأجل المريض اللي جروحه ندية
هذا جواب ورد للي يسالا
ما نفترق حتى تجينا المنية
وبهذه ننهي قصة طيبة تضاف إلى قصص الطيب والكرم، وتبقى خالدة ونبراسا لحسن الجيرة بين العرب وقدوة يقتدي بها كل طيب.

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