أحمد الصالح لـ الأنباء بدء طرح تصميم مشروع الأنفاق العميقة العام المقبل

«الأشغال» ترفع مستوى كوادرها الوطنية لمنحهم فرصة للقيام بدور لتنفيذ مشاريع خطة التنمية



عاطف رمضان

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية م.احمد الصالح، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الوزارة تهتم بكوادرها الوطنية لدورهم الاساسي والمهم في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد، مشيرا الى أهمية رفع مستوى هذه الكوادر الوطنية من الشباب ومنحهم فرصة للقيام بدور كبير لتنفيذ مشاريع خطة التنمية.

وأضاف الصالح ان الوزارة بدأت في تنفيذ الخطوات الأولى للتحول الرقمي في معاملاتها، موضحا ان الوزارة الآن بدأت في تدشين الابلكيشن الخاص باستقبال شكاوى المواطنين وان المعاملات الورقية داخل الوزارة أصبحت إلكترونية.

ولفت الى أن الوزارة لديها نظام خاص لمتابعة المشاريع الإلكترونية بدأ العمل به في الوزارة وحاليا هذا النظام في طور المرحلة التجريبية، كما بدأت الوزارة في انجاز تعاملات ادارة شؤون الموظفين عن طريق البوابة الالكترونية لنظام الخدمة المدنية، وذلك من خلال قرار صادر من قبل وكيل الوزارة بالتكليف عيد الرشيدي.

وأشار الى ان ذلك يدعم خطة الوزارة نحو تنفيذ هذه المشاريع التنموية بشكل جيد.

ولفت الى ان أبرز المشاريع التي بحوزة الوزارة في الوقت الحالي منها مشروع مطار الكويت الدولي بحزمه الثلاث ومشروع محطة ام الهيمان ومشاريع اخرى تخص الامن الغذائي ومشروع الأنفاق العميقة الذي ستبدأ الوزارة العام المقبل في طرح تصميمه.

وأشار الصالح إلى اهتمام قطاع التخطيط والتنمية في رفع كفاءة المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، مبينا أنه قام بجولة ميدانية للمركز الحكومي للوقوف على جاهزية المركز وقيامه بتنفيذ الخدمات والتزامه بالقرارات الصادرة بشأن الخدمات

وزاد: تم الانتهاء من مستشفى الولادة الجديد والآن لدينا مستشفى الاطفال ومشاريع اخرى تتبع قطاعات الدولة.

وذكر ان وزارة الاشغال بالتعاون مع المقاولين في الدولة على اتم الاستعداد لتنفيذ خطط جميع الوزارات سواء المشاريع الصحية او السياحية أو غيرها من المشاريع التي تخدم قطاعات الدولة.

وبين انه خلال الفترة المقبلة سيتم ربط جميع خدمات وزارة الأشغال على تطبيق «سهل» واستكمال باقي الخدمات على «سهل» للافراد و«سهل» للأعمال.

وزاد: ولم يقتصر دور قطاع التخطيط والتنمية على دور المنسق فقط ولكن سيكون له دور كبير في التأكد من تطبيق وتنفيذ خطة الوزارة نحو رفع كفاءة جميع القطاعات الأخرى في الوزارة والتأكد من التزام تلك القطاعات بالمدد الزمنية سواء الخاصة بتنفيذ المشاريع او طرح العقود والعمل على تذليل جميع المعوقات الخاصة بتنفيذ مشاريع خطط التنمية وأيضا مشاريع برنامج عمل الحكومة والمشاريع الأخرى لدى وزارة الأشغال العامة ويكون لقطاع التخطيط والتنمية دور مهم لدعم قطاعات الوزارة.