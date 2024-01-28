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15 6 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر المطار خلال العام الماضي

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في عام 2023 بلغ 15616800 راكب.
وأضاف المدير العام لـ«الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي، في تصريح لـ «كونا»، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 26% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين في عام 2023 بلغت 7932222 راكبا، في حين بلغت حركة الركاب المغادرين 7684578 راكبا. وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال الفترة ذاتها بلغ 128584 رحلة، مقارنة بـ 104147 رحلة في عام 2022.
أما على صعيد حركة الشحن الجوي، فذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في 2023 بلغ نحو 210 ملايين كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 170 مليون كيلوغرام، بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 40.3 مليون كيلوغرام.

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