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الدرة بدأنا التعاقد لاستقدام العاملات المنزليات على الأسعار المحددة من التجارة

1/28/2024 11:39:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
قال المدير العام بالتكليف لشركة الدرة للعمالة الحكومية محمد فهد الزعبي أنه تم البدء بتنفيذ عقود استقدام العمالة المنزلية وفقا للأسعار التي حددتها وزارة التجارة متضمنة تذاكر الطيران، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن القرار كان مدروسا بعناية فوزارة التجارة جهة حكومية تتخذ قراراتها بناء على دراسات فنية واتفاقات ثنائية وبعد تنسيق وتشاور مع جهات حكومية في بلاد الاستقدام ومن ثم وضع السعر العادل، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن لدى استقدام عاملة منزلية، لاسيما بعد وصول الأسعار لمستويات صادمة واستغلال البعض لحاجة المواطن خصوصا قبل شهر رمضان المبارك.
وبين الزعبي في تصريح لـ«الأنباء» أن شركة الدرة قامت بتعديل العقود حسب الأسعار الجديدة لوزارة التجارة متضمنة تذكرة الطائرة، لافتا إلى أن ما ذكرته جهة سيلانية غير حكومية من أن نسبة 50% من قيمة الاستقدام ترجع خلال 6 شهور حال هروب الخادمة، هو أمر عار عن الصحة ويدل دلالة قوية على أنه صادر من جهة غير مسؤولة، وهو وسيلة ضغط لصالح أطراف داخلية لرفع سعر العمالة المنزلية وتشكيل رأي عام وتأليبه ضد قرار وزارة التجارة الذي نرى أنه مناسب، كما أنه يعارض الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الدولتين، ولا يجوز إقراره من قبل جهة دون موافقة أو علم الجهة الأخرى. وأضاف أن شركة الدرة للعمالة والتي تعمل وفق خطط الحكومة، قد تأكدت من مواءمة الأسعار الجديدة لتكلفة الاستقدام، حيث يتم التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية التي ينضوي تحتها أكثر من 900 مكتب وشركة ووكالة معتمدة لدى حكومة سيلان التي تربطها مع الكويت اتفاقيات ثنائية في هذا الشأن، في حين أن الجهة التي أصدرت البيان من جمهورية سيلان هي جهة غير حكومية ولا ينضوي تحت مظلتها إلا 200 مكتب فقط وأن بيانها لم يصدر من حكومة سيلان ولا من وزارة العمل ولا من السفارة السيلانية لدى البلاد.
واستغرب الزعبي من لجوء البعض إلى مقارنة الأسعار الأخيرة بالأسعار المتداولة في دول مجلس، فلكل سوق طبيعته الاقتصادية وميزانه السعري وبيئة العمل الخاصة به، كما أن لكل دولة قراراتها الناظمة لهذا الشأن ما يعني أن نلتزم بكل ما يصدر عن جهات الدولة الرسـمـيـة التي تخص الكويت. وأوضح أن ما جاء في بيان إحدى الجهات غير الحكومية من أن التكلفة تصل إلى 600 دينار وأن السعر المعلن من وزارة التجارة 750 دينار هو تأكيد بأن هناك مساحة من الربح وهي 150 دينارا في كل عقد استقدام وهو مبلغ منطقي وربح كاف لمكتب الاستقدام، ولا يرهق كاهل المواطن، ما يؤكد أن المطالبة بأسعار أخرى أو ترك ذلك مفتوحا من شأنه البحث عن الربح الفاحش وإرهاق المواطن استغلال حاجته، متسائلا ما هو الربح الذي يطمح إليه بعض أصحاب المكاتب.
وتابع بأننا في شركة الدرة للعمالة نرى أن المفترض بمكاتب الاستقدام هو العمل لصالح المواطنين ولخدمة دولتنا عبر توحيد الكلمة ضد أي رفع أسعار غير مبرر من الخارج والتعاون مع الجهات الحكومية وليس افتعال الأزمات لأغراض مادية خصوصا وأننا مقبلون على موسم رمضان المبارك.

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