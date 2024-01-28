تحالف الطاقة الشمسية نتطلع للتعاون مع الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) نيودلهي - شافعي سلامةقال رئيس العمليات في التحالف الدولي للطاقة الشمسية جوشوا ويكليف إن التحالف يتطلع إلى انضمام الكويت إلى عضويته، مؤكدا أن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة تؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل فضلا على القيمة البيئية بتوفير مصدر نظيف للطاقة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الكويت ودول الخليج غنية بتوافر أشعة الشمس التي يمكن تحقيق استفادة كبيرة منها.وأوضح ويكليف، خلال لقاء مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية في مقر وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية بالعاصمة نيودلهي وذلك ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، أن التحالف، الذي يضم في عضويته 118 دولة من بينها السعودية والإمارات وعمان والبحرين، حريص على الالتفات إلى المراكز المعتمدة على الطاقة الشمسية المنضمة إليه، وذلك من خلال تقديم الدعم الكبير في البناء المحلي للطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية.وفيما دعا ويكليف دول الخليج العربي إلى تنظيم الطاقة المتجددة للمجتمعات المحلية وتقديم الدعم في هذا الشأن، أكد أن هناك تعاونا قادما للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث يطمح التحالف إلى تقديم دعمه عبر إلقاء الضوء على المشاريع التي من شأنها تقليل مستوى الكربون وصولا إلى الحياد الصفري.وأوضح رئيس العمليات في التحالف الدولي لللطاقة الشمسية، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في تقليل انبعاث الكربون، مشيرا إلى أن هذا هو الدور الأساسي للتحالف عبر مساعدة الدول المتطلعة إلى ذلك في تحقيق أهدافها، ولافتا إلى أن التحالف يعمل مع 13 دولة لإنشاء مراكز لها للاعتماد على الطاقة الشمسية في تحقيق النمو الاقتصادي والبيئي.

التحالف ومستقبل أكثر اخضراراً

التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) هو أول منظمة حكومية دولية تتخذ من الهند مقرا لها، وهو يواصل لعب دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتعزيز سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء البلدان الأعضاء فيه، عبر دعم زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة لدفع التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارا.

ويهدف التحالف إلى وضع القواعد والمعايير التي تنظم الطاقة الشمسية، من أجل نشرها على نحو سريع وواسع النطاق في البلدان الغنية بالإشعاع الشمسي. ويوفر التحالف أدوات عملية وتدابير لبناء القدرات وأدوات مالية مبتكرة، فهو يسعى على سبيل المثال إلى التوفيق بين السياسات العامة والأنظمة والرسوم المطبقة في البلدان، ما يتيح تعزيز الجدوى الاقتصادي لمشاريع الطاقة الشمسية وطمأنة المستثمرين.



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