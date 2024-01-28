وكيل النفط الهندية مستعدون للتعاون مع الكويت في مجال الاستكشافات النفطية وتبادل الخبرات ومنتجات مصافي النفط



خبراتنا في تكرير النفط تمتد إلى أكثر من 100 عام وسنكون «أكثر من سعداء» أن يستفيد منها الجانب الكويتي 60 % من احتياجات الهند النفطية تستوردها من دول الخليج وهي تمثل أهم مصادر حصولها

على

الطاقة



نيودلهي ـ شافعي سلامة

أشاد وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية بانكاج جين بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بالكويت ودول الخليج والتي بدأت منذ فترة طويلة قبل اكتشاف النفط والغاز. وأشار جين، خلال لقاء مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية في مقر وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية في العاصمة نيودلهي، إلى إمكانية التعاون مع الكويت في مجال الاستكشافات النفطية وتبادل الخبرات ومنتجات مصافي النفط، موضحا أن بلاده على أتم الاستعداد لتبادل منتجات المصافي النفطية مع الكويت، بحيث يحصل على طرف على ما لا يتوافر لديه من احتياجاته في هذا الجانب.

وأضاف وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية بانكاج جين في رده على سؤال

لـ «الأنباء»: نعمل في الهند بمجال تكرير النفط منذ أكثر من 100 عام، ولدينا خبرة كبيرة في هذا المجال، وسنكون أكثر من سعداء في عرض هذه الخبرات لتستفيد منها الكويت.

وكشف جين، خلال اللقاء الذي عقد ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، عن عقد ملتقى الهند للطاقة في شهر فبراير المقبل والذي من المزمع أن تشارك فيه كبرى شركات النفط الخليجية والعالمية ويوفر مزيدا من الفرص للتعاون وتوقيع اتفاقيات وعقود بين هذه الأطراف المشاركة لتحقيق مصالح الجميع. وعودة إلى العلاقات الخليجية ـ الهندية، فقد أوضح وكيل وزارة النفط بالهند أن متانة علاقات بلاده مع دول الخليج تعكسها الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في الجانبين، مشيرا إلى أن 5 من دول الخليج هي من أهم الشركاء التجاريين مع الهند فيما يتعلق بالنفط والغاز، وإذا كان أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين الجانبين يتمثل في مصادر الطاقة فإن النصف الآخر لا يقل أهمية ويشمل مجالات أخرى كالأسمدة والمنتجات الغذائية والصناعات العضوية والخدمات.

وتابع جين أن بلاده تتعاون مع دول الخليج فيما يتعلق بالطاقة على 3 محاور هي: النفط الخام والغاز والمواد البتروكيماوية، مضيفا أن معظم ورادات الهند من النفط والغاز مصدرها دول الخليج، حيث إن بلاده هي ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز في العالم، بما قيمته نحو 119 مليار دولار، لافتا إلى أن نحو 60% من احتياجات بلاده النفطية يتم الحصول عليها من دول الخليج التي تمثل أهم مصادر حصولها على الطاقة. وأضاف أن الهند كذلك رابع أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، كما تحتل المركز الرابع عالميا في الطاقة التكريرية، وهي كذلك رابع أكبر سوق للسيارات في العالم.











رغم توجهها إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

واردات الهند من النفط والغاز ستواصل الزيادة والنمو

أوضح وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية بانكاج جين، خلال اللقاء، أن استهلاك بلاده من الطاقة يبلغ 3 أضعاف متوسط استهلاك الدول الأخرى، مؤكدا أنه على الرغم من ازدياد توجه الهند إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في مختلف المجالات إلا أن طلبها على النفط الأحفوري سيستمر في الزيادة والنمو بسرعة كبيرة في الفترة المقبلة، وبناء على ذلك فإن على منتجي الطاقة الوضع في الاعتبار هذه التوجهات.

وذكر أن الهند تخطط لإنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 «حيث إن احتياجاتنا السنوية تبلغ 6 ملايين طن متري». وأوضح أن لدى الهند مصدرا آخر للطاقة وهو استخراج الميثانول من المحاصيل الزراعية المتوافرة بكثرة في بلاده أو الغاز الناتج من تأكسد الأطعمة. وكشف أن التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخرا تؤثر على تكلفة النقل في الخطوط الملاحية البحرية وتتسبب في ارتفاع الأسعار، وذلك مع زيادة كلفة التأمين، بما يؤثر سلبا على المنتجين والمستهلكين.



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