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مترو مومباي 3 أيقونة هندية لتحقيق التنمية والحفاظ على البيئة

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مومباي ـ شافعي سلامة
قال المسؤولون عن مشروع مترو مومباي إنه يمثل نقلة كبيرة توضح مدى الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية وحكومة ولاية مهارشترا لتحقيق قفزات في مجال التنمية.
وأوضح المدير التنفيذي (المدني) للمشروع سي إم جادهاف، خلال جولة لوفد من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية على مرافق المشروع، وذلك ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية الهندية بالتعاون مع سفارة الهند في الكويت وفي دول الخليج، إن الخط الثالث من المترو يمتد على مسافة 33.5 كلم تحت الأرض، حيث يؤثر في حياة 3 ملايين من سكان مومباي العاصمة المالية للهند.
وأضاف جادهاف أن الخط الثالث من مترو مومباي يتكون من 27 محطة (26 منها تحت الأرض)، بتكلفة نحو 4.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هدف مشروع مترو مومباي الأساسي كان العمل على إيجاد حلول لمشكلة السيولة المرورية.
وقدم جادهاف شرحا مفصلا عن التقدم المحرز في المشروع والتحديات الهندسية التي تمت مواجهتها وكيف سيغير مترو مومباي قواعد اللعبة في العاصمة المالية للهند.
وأوضح حرص القائمين على المشروع طوال فترة تنفيذه على ألا تؤثر الأعمال الإنشائية على الحياة المدنية وحركة المرور، مشددا في الوقت نفسه على الحرص على الغطاء النباتي في المدينة حتى أنه كان يتم نقل أي شجرة تتقاطع مع مسار المترو إلى موضع آخر، بحيث لا يتم قطع أي شجرة. كما أشار جادهاف إلى حرص القائمين على العمل على المباني التراثية في مسار المشروع، وعمل الكثير من الإنشاءات بهدف حمايتها خلال عمليات الحفر. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع مترو مومباي سي إم جادهاف أنه تم الاعتماد على الخبرات الهندية في تنفيذ المشروع وكذلك على الصناعة الهندية، بحيث كانت جميع المواد والآلات المستخدمة هندية الصناعة، باستثناء عدد من معدات الحفر التي اعتمد فيها على تصنيع أجنبي.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط مترو مومباي 3، المعروف أيضا باسم Aqua Line، قريبا، وعند اكتماله، سيتألف النظام الأساسي لمترو مومباي من 14 خطا عالي السعة وخط مترو واحد، يمتد بإجمالي 356.972 كيلومترا (24% تحت الأرض، والباقي فوق الأرض) مع 286 محطة.

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