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مكتبة البابطين تصدر العدد 24 من نوادر الكتب

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تواصل مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سعيها الدؤوب لإطلاع القارئ العربي على ما تحتويه خزائنها من فرائد الكتب النادرة. وفي مطلع هذا العام، صدر العدد 24 من كتاب «نوادر النوادر من الكتب» الذي يصدر ضمن سلسلة مكتبة عبدالكريم سعود البابطين، وفي هذا العدد يبرز الإصدار الجديد ما تتميز به المطبوعات العربية عبر قرن من الزمن من تنوع في المضمون والاهتمام، وتعدد في الأساليب والاتجاهات، وتوزع بين المؤلف والمترجم، وبين الماضي البعيد، والحاضر الراهن، والجمع بين الشعر ودواوينه.
ومن بين روائع هذا الإصدار رحلة قام بها أحد المكيين في أرجاء من الهند قبل نحو قرنين من الزمن، وما صادفه أثناء هذه الرحلة من عجائب ومفارقات، وسيسعد القارئ أيضا بترجمة جديدة لرباعيات الخيام التي أصبحت إحدى درر الشعر العالمي، وسيتعرف إلى فريق المعتزلة الذين أثاروا الكثير من الجدل والمناظرات في ميدان الفكر الإسلامي بإحكامهم العقل، بالإضافة إلى العديد من النوادر التي يضمها العدد مثل كتاب «خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق وهو مختصر كتاب مطالع السعود» للشيخ عثمان بن سند، و«تاريخ البريد في مصر»، و«نشوء وتطور السكك الحديدية منذ فجر التاريخ»، و«التحفة الشماء في تاريخ العين الزرقاء» وهو تاريخ مدمج للعين الزرقاء والمدينة المنورة بنفس الوقت، «مجاني الأدب في حدائق العرب».

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