عبدالله العجمي لـ الأنباء نقابة العاملين في نفط الكويت خط الدفاع الأول عن حقوق ومكتسبات الموظفين

MENAFN - Al-Anbaa) أسامة أبو السعودأكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله العجمي أن النقابة ستظل أولا وأخيرا خط الدفاع الأول عن الموظفين، وهي المظلة الشرعية لموظفي شركة نفط الكويت.وأوضح العجمي في أول لقاء عقب تزكيته من مجلس ادارة النقابة الجديد تمسكهم بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة وتحسين اوضاعهم وتحسين بيئة العملوشدد العجمي على أن مجلس الادارة الجديد سيعمل لصالح جميع العمال سواء من انتخبهم او من لم ينتخبهم مشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لـ «تجيير» العمل النقابي لأي مصالح او تتبع اي كيان خارج اطار الشركة او خارج اطار العمل وفيما يلي تفاصيل اللقاء:في البداية نبارك لكم اكتساح قائمة «الرؤية العمالية» انتخابات النقابة وتزكيتكم رئيسا للنقابة في الدورة الجديدة 2024-2026، ماذا تقولون بهذه المناسبة؟٭ الانتخابات رسالة قوية من الجمعية العمومية ومن الحضور انهم متمسكون بنقابتهم ورسالة انها داعمة وسند للنقابة.وتمت تزكيتي رئيسا للنقابة وهذا اكبر تكليف لي، ونسأل الله ان يعيننا على هذا التكليف وان نؤدي الأمانة على الوجه الأمثل.ما أهم مطالب العاملين التي ستعملون على تحقيقها خلال مجلس النقابة المقبل؟٭ النقابة أولا وأخيرا هي خط الدفاع الاول عن الموظفين، وهي المظلة الشرعية لموظفي شركة نفط الكويت، ونحن متمسكون بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة وتحسين اوضاعهم وتحسين بيئة العمل، ورفع اي ظلم عن الموظفين اذا كان هناك اي ظلم.ونعاهد انفسنا امام الله ونعاهد العمال بأننا لن نساوم على حقوق الموظفين ومصالحهم، وان نكون خط الدفاع الاول عنهم، وان نعمل على تحسين وضعهم الوظيفي من أمور ادارية ومالية.انسحاب قائمة التغييرقائمة التغيير انسحبت من المنافسة في الانتخابات وأكدت في بيان لها اللجوء للقضاء بسبب الجمعية العمومية غير العادية وما شابها من شوائب، بم تردون على ذلك؟٭ كنا نتمنى اذا كان هناك اي انتقاد ان يكون انتقادا بناء، وهذا نرحب به، فنحن اولا واخيرا مع حقوق العاملين وجئنا لخدمة العمال وتحقيق مصالحهم.وجميع ما ذكره الإخوة في القائمة المنافسة مردود عليه سواء التعديلات او حضور الجمعية العمومية غير العادية فهذا كلام غير صحيح سواء من ناحية التنظيم او الاشراف او الشكل القانوني، فالنقابة اتبعت جميع الأطر الصحيحة وفق القانون واللائحة.بم تردون على من يقول ان النقابات توجه لأغراض سياسية بعيدا عن مصالح العمال؟٭ في القائمة يتغير منها كل دورة اكثر من 60 -70% من ممثليها، وهذا يدل على انها قائمة الجميع وتقف على مسافة واحدة من جميع الموظفين وليس لديها مركزية الاشخاص والهدف ليس البقاء في المناصب ولكن خدمة العمال اولا واخيرا.فجميع الزملاء اصحاب رأي ويؤخذ القرار بالأغلبية، فالنقابة من العمال ولصالح العمال، ونحن نرفض تجيير العمل النقابي لأي مصالح أو تتبع اي كيان خارج اطار الشركة او خارج اطار العمل.هل من كلمة اخيرة؟٭ نشكر من انتخبونا، ومن لم ينتخبونا، فمن اعطانا صوته نؤكد لهم انها ثقة غالية وهي وسام على صدورنا ومن لم يمنحنا صوته فهذا رأيه ونحن نحترم ونقدر جميع الآراء والاختيارات.ونعاهد الجميع اننا على العهد باقون وسنعمل بإذن الله لتحقيق تطلعات جميع العمال دون اي تفرقة، وسنظل خط الدفاع الأول عن حقوقهم ومصالحهم.

تشكيل مجلس إدارة نقابة نفط الكويت الجديد

العجمي رئيساً والعتيبي أميناً للسر وبلوشي لـ«الصندوق»

أعلن مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تشكيل مجلس إدارة نقابة نفط الكويت الجديد للدورة النقابية 2024-2026

1- عبدالله علي هديان العجمي - رئيس مجلس الإدارة.

2- أحمد هلال ساجر العنزي - نائب الرئيس للشؤون الفنية.

3 - محمد خالد محمد النويعم - نائب الرئيس للشؤئون الإدارية والخدمات.

4- عيد صاهود محمد العتيبي - أمين السر.

5 - حسن فاهد شوردي الهاجري - أمين السر المساعد وشؤون المقر أمين الصندوق.

6 - عيسى حسين عيسى بلوشي - أمين الصندوق.

7- حمد محمد سليمان العساكر- امين الصندوق المساعد وشؤون لجنة صندوق الزمالة.

8- داود سلمان بلال محمد - أمين شؤون المنظمات النقابية والعلاقات الداخلية.

9 - بندر ناصر سليمان الشعيل - أمين العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية.

10- سالم على فايز السبيعي - عضوا.

11- ضاري أحمد إسحاق الكندري - عضوا.

12 - م.سعد الحميدي علوش الهاجري - عضوا.

13- نواف حمد مزعل الشمري - عضوا - ممثل النقابة في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.

14- سعود محمد سعود المطيري - عضوا (ممثل النقابة في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات).

15- عبدالعزيز عبدالله أحمد الكندري - عضوا.

16- میثم ايوب حسن دشتی - عضوا.

17- د.سعد بجاد شافي الدوسري - عضوا (ممثل النقابة في الاتحاد العام لعمال الكويت).

18- علي محمد مبارك العجمي - عضوا.

19 - يوسف صالح محسن الحسيني - عضوا.

