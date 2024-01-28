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الأوقاف التنمية الأسرية اختتمت متمكن لتخريج قيادات شبابية مجتمعية

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اختتمت إدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج «متمكن» لتخريج قيادات مجتمعية شبابية للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، خلال الفترة من 15 إلى 24 يناير الجاري بمقر أكاديمية العمل التطوعي مركز شباب الشامية.
و«متمكن» برنامج مجاني متخصص للعمل مع الشباب فئة الفتيات من عمر 18 إلى 26 عاما، ويقدم نموذجا للقيادة الشبابية المجتمعية الفعالة في الكويت، بالتركيز على الجوانب السلوكية والوجدانية والمعرفية من خلال الجلسات الحوارية التفاعلية التي قدمها لهم أكاديميون من داخل الإدارة وخارجها لتعزيز واستثمار إمكاناتهم مع المحافظة على الهوية الوطنية والإسلامية.
وتضمن اليوم الأخير جلستي مناقشة، الأولى بعنـــوان «الانحيـــازات السلوكيـة» قدمتها سبيكــة المطيــــري، وأوضحـــت خلالها للمتدربات تعريف الانحيازات السلوكية وأثرها على الاختيارات والقيم والسلوك، كما أشارت إلى كيفية السيطرة على المشاعر والتفكير، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس من خلال المشاركة بالأعمال التطوعية.
أما الجلسة الثانية من اليوم الأخير فقدمها بدر فؤاد الشطي بعنوان «الرأي والرأي الآخر»، مبينا خلالها مدى تأثيرنا في الآخرين وأهمية معرفة الفرق بين كلمتي المسيطر والقائد.
وفي الختام، كرم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للشؤون الثقافية سلمان الديحاني الفتيات المشاركات في برنامج «متمكن»، كما كرم د.وليد الأنصاري مدير أكاديمية العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب.

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