وزيرة الأشغال اجتمعت مع لجنة الأمطار واطلعت على محاور خطة الطوارئ

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
ترأست وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان اجتماع لجنة تداعيات الأمطــــار والسيول للاطـــلاع على استعدادات الجهات المعنيــــة لمواجهــــة موســــم الأمطار الحــــالي 2023-2024 بحضور ممثلي وأعضـــاء اللجنــــة من الجهـــات المعنيـــة.
وبحثت الوزيرة المشعان المهام المنوطة بكل جهة من الجهات حال هطول أمطار غزيرة وخطة الطوارئ التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة لمواجهة أي تحديات متوقعة.
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