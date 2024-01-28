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وزيرة الأشغال اجتمعت مع لجنة الأمطار واطلعت على محاور خطة الطوارئ

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
ترأست وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان اجتماع لجنة تداعيات الأمطــــار والسيول للاطـــلاع على استعدادات الجهات المعنيــــة لمواجهــــة موســــم الأمطار الحــــالي 2023-2024 بحضور ممثلي وأعضـــاء اللجنــــة من الجهـــات المعنيـــة.
وبحثت الوزيرة المشعان المهام المنوطة بكل جهة من الجهات حال هطول أمطار غزيرة وخطة الطوارئ التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة لمواجهة أي تحديات متوقعة.

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