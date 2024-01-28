Monday, 29 January 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام كونا بحثت مع سفير روسيا الاتحادية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير جيلتوف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال د.السالم في مكتبها السفير جيلتوف، حيث تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.
وبينت د.السالم أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية الكويتية والروسية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف العمل بالاتفاقية بين «كونا» ووكالة الأنباء الروسية في مجال تبادل الأخبار والخبرات المهنية على صعيد التدريب.
وأكدت أهمية الانفتاح الثقافي بين الشعوب، وذلك لإعطاء صورة حقيقية عنها وعن ثقافاتها وقيمها وتحقيق الالتقاء الحضاري والتواصل الإنساني.
من جهته، أكد السفير جيلتوف عمق العلاقات الروسية - الكويتية التي تشهد تطورا دائما، لافتا إلى زيادة عدد السياح الكويتيين في روسيا أخيرا مما يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها بين الشعبين الصديقين.
وأشاد جيلتوف بحرية الإعلام الكويتي سواء الرسمي أو الخاص، مشيرا إلى أن الإعلام من أهم الأدوات المؤثرة في التواصل بين الشعوب.

MENAFN28012024000130011022ID1107779134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث