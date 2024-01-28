رئيس الوزراء استقبل الأمين العام لمجلس التعاون

رئيس الوزراء استقبل الأمين العام لمجلس التعاون
التاريخ
1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تهانيه بمناسبة تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد.
MENAFN28012024000130011022ID1107779133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.