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رئيس الوزراء استقبل الأمين العام لمجلس التعاون

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تهانيه بمناسبة تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد.

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