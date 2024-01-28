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السعود الشؤون مستمرة في دعم العمل الخيري بالكويت

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بالعمل الخيري الذي تقدمه لجنة «ساعد أخاك المسلم»، مؤكدا ان الكويت قدوة العمل الخيري في العالم وهذا ما يدعو للفخر. وقال السعود في افتتاح السوق الخيري للجنة ساعد أخاك المسلم المنبثقة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، معرض «كويت الخير» في فندق «سانت ريجيس» لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت: سعدت بافتتاح السوق الخيري للجنة «ساعد أخاك المسلم» والاطلاع على أقسامه ومنتجاته المتنوعة وما يحتويه من احتياجات للأسر، ونسأل الله للأخوات القائمات على هذا السوق التوفيق والسداد، مؤكدا دعم النشاط الخيري الذي يتميز به اهل الكويت.
بدورها، أكدت الشيخة أوراد الجابر أن ما نراه من تنوع في السوق شيء راق لما تقدمه لجنة ساعد أخاك المسلم من أعمال ريعها يعود للمشاريع الخيرية داخل الكويت ومن جهة أخرى هذا العمل يساند الأسر المتعففة ويبرز الوجه الحضاري للكويت وتمنت التوفيق لما يقومون به. وقالت الشيخة أوراد الجابر: كل عام احرص على زيارة المعرض الذي أراه راقيا يقدم كل ما تحتاج اليه الأسرة ويساهم في التخفيف من معاناة الأسر المتعففة من ريع هذا المعرض الذي يتميز بالإتقان والذوق. وأضافت: كما ابهرني في هذا المعرض استقبال فتيات الكويت للمشاركة بمشاريعهن الصغيرة وتشجيعهن على هذا العمل المميز. وأكدت سعادتها لرؤيتها اضافات جديدة راقية بالمعرض.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة «ساعد أخاك المسلم» نسيبة المطوع ان هذا السوق هو احدى الفعاليات الاجتماعية التي تقدمها اللجنة داخل الكويت وبأيد كويتية من العضوات والمتطوعات وتتميز بدور راق يحاكي سيدات هذا المجتمع المعطاء.
وأضافت: ان كل هذه المشغولات من عمل عضوات وبنات الجمعية، كما ان لدينا تبرعات من تجار الكويت. ودعت المطوع الجمهور للحضور ليشاهدوا بأنفسهم نوعية المنتجات الراقية، معلنة ان السوق مفتوح ثلاثة أيام صباحا ومساء، الاحد، الاثنين، الثلاثاء.
ولفتت الى ان 19 قسما مشاركا في المعرض، بالإضافة الى 6 اقسام لمشاريع فتيات الكويت، والمعرض يضم العديد من الاركان التي تتراوح معروضاتها بين الأثاث والاكسسوارات المنزلية والدراريع للفتيات والسيدات والعبايات والملافع والشراشف والمفارش والفضيات، بالاضافة الى كثير من المنتجات المبتكرة.


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