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بالفيديو افتتاح وحدة الرعاية الأسرية في مدينة المطلاع N11

1/28/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية بمدينة المطلاع وذلك في إطار تواصل قطاعات الدولة مع أسر المجتمع المدني لمعرفة المشكلات وتقديم الحلول لتطوير المجتمع.
وأكد وكيل الوزارة بالانابة عبدالعزيز المطيري في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح اهتمام (الشؤون) بتنفيذ جميع المشاريع المناطة بها والتي جاءت بتكليف من مجلس الوزراء لاستكمال خدمات المناطق الحديثة. وأضاف المطيري أن الوزير وجه بالاستعجال بتنفيذ جميع المنشآت بمنطقة المطلاع السكنية وذلك بعد إتمام جميع خدمات الوزارة في منطقتي صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية. وأوضح أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنهاء تنفيذ ما يخدم أصحاب المنطقة مثل الجمعية التعاونية والوحدات التابعة لقطاعات الوزارة كقطاع الرعاية الأسرية وغيرها من الخدمات تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين في المناطق الحديثة.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التنمية بالوزارة د.خالد العجمي في تصريح مماثل إن هذا الافتتاح يعد مرحلة أولى ستتبعها مراحل أخرى كثيرة لتنفيذ جميع الخدمات على وجه السرعة للمواطنين وبأفضل ما يمكن تقديمه. وأشار العجمي الى ان افتتاح وحدة المطلاع سيليها افتتاح العديد من المراكز العائدة لوزارة الشؤون من وحدات لرعاية الاسرية ومراكز لتنمية المجتمع وفي كافة المدن الجديدة كاشفا عن افتتاح وحدة مدينة غرب عبدالله المبارك قريبا ومع وحدة عبدالله المبارك ليبلغ بها عدد الوحدات التابعة لرعاية الاسرية 31 وحدة منتشرين في جميع المناطق
بدورها، قالت مديرة إدارة الرعاية الأسرية لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة سارة الدوسري في تصريحها إن هذا المبنى هو الأول في منطقة المطلاع ويأتي تلمسا لاحتياجات المواطنين ولاستقبال طلباتهم كالمساعدات الاجتماعية وتجديد ملفات قاطني المنطقة.
وأشارت الدوسري إلى قيام فريق العمل بجهود جبارة لسرعة افتتاح الوحدة لتكون محطة أولى في طريق انجاز باقي المشاريع التنموية المناطة بالوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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