دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء بغزة واستشهاد صحفى في بلدة الزوايدة

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأضافت الإذاعة الفلسطينية، أن الدبابات تطلق النيران بكثافة على المستشفى الذي

اقتحمته القوات، وسيطرت عليه لأسابيع قبل نحو شهرين.

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام باستشهاد الصحفي الفلسطيني عصام اللولو وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة في السابع من شهر أأكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.



