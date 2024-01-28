Monday, 29 January 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء بغزة واستشهاد صحفى في بلدة الزوايدة

1/28/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأضافت الإذاعة الفلسطينية، أن الدبابات تطلق النيران بكثافة على المستشفى الذي
اقتحمته القوات، وسيطرت عليه لأسابيع قبل نحو شهرين.

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام باستشهاد الصحفي الفلسطيني عصام اللولو وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة في السابع من شهر أأكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.









MENAFN28012024000132011024ID1107779124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث