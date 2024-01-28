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مكاسب مشروع محطة الضبعة النووية.. تعرف عليها

1/28/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) تنظر معظم دول العالم، ومن بينها مصر، إلى الطاقة النووية بوصفها أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يجب أن تكون ضمن مزيج الطاقة لديها، ومن هذا المنطلق، فقد سعت مصر إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فقامت في نوفمبر 2015 بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع روسيا الاتحادية لإنشاء محطة للطاقة النووية بمدينة الضبعة المصرية تضم أربع وحدات ويتم بناء وتشغيل هذه الوحدات وفق جدول زمني محدد بعد استيفاء كافة المتطلبات الوطنية والدولية.



وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين عبر“الفيديو كونفرانس” في فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي لتلقي الضوء على أحد المشروعات القومية المهمة التي تقوم الدولة بتنفيذها، والتركيز على أهمية المرحلة المتعلقة بخطوة صب الخرسانة للمفاعل الرابع. وتلقي الفعالية الضوء أيضًا على مدى عمق العلاقات المصرية الروسية والتي امتدت عبر التاريخ.



ومثّل التوجه المصري نحو الطاقة النووية وإعادة إحياء البرنامج النووي توجهًا نحو المسار الصحيح خاصة في ظل عالم يسعى إلى العبور نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام مصادرها المختلفة؛ نظرًا لتلك الضرورة التي فرضتها التغيرات المناخية، وتجنبًا للاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المتقلب في أسعاره والملوث للبيئة.



وأكدت الدراسة أن البرنامج النووي المصري السلمي حقق بتلك الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الروسي خطوات ملموسة نحو امتلاك مصر لمفاعلات قوى نووية ستمثل مكونًا مهمًا ضمن مزيج الطاقة المصري المتنوع، وبهذا تسهم الكهرباء النووية في تحقيق التنمية والرخاء وصياغة مستقبل مشرق للوطن. ومما يبعث على التفاؤل والأمل ذلك الجهد المصري المبذول كي يتم تحقيق حلم لطالما انتظره المصريون وفق جدول زمني محدد وإجراءات دقيقة تنفذ طبقًا للمعايير والقواعد والنظم في الدول المتقدمة وتحت إشراف ومعاونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



في النهاية، فإن البرنامج النووي المصري السلمي الذي يسابق الزمن لن تكون ثماره فقط لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه، ولكن ثماره تتخطي ذلك بكثير لتنعكس على تطوير الصناعة وزيادة جودة المنتجات وتحسين مستوى التعليم النووي ومخرجات البحث العلمي وغير ذلك من منافع في المجالات الأخرى، وهو كذلك بمثابة شهادة ثقة في قدرات الدولة.
















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