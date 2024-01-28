فلسطين: اجتماع القدس الاستيطاني يكشف وجه إسرائيل المعادي للسلام

MENAFN - Youm7) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، بأشد العبارات الاجتماع الاستيطاني الذي عقد في مدينة القدس المحتلة تحت شعار "عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

كما أدانت الوزارة، في بيان صحفي، المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء والمستوطنين وقادتهم.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان والابرتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، على طريق تفجيرها برمتها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، ودعتها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.



