مظاهرات في مدن أوروبية وعربية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Youm7) شارك الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن المغربية، في تظاهرات تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظمت الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.





ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة، وبإحلال السلام في فلسطين.





كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ"إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.





ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس (شمال) وطنجة (أقصى شمال البلاد).





واحتشد مئات المغاربة، مساء الأحد، بمدينة مكناس، في وقفة احتجاجية، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل خلّف آلاف الضحايا المدنيين.





وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية للتراجع عن دعمهم لإسرائيل، وهتافات داعمة للحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.





وشهدت مدينة الدار البيضاء 3 وقفات في نفس اليوم، ندد خلالها المشاركون باستمرار استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في غزة.





وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.





وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.



