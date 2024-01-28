Monday, 29 January 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات التونسية تقبض على 13 شخصا ضمن شبكة تهريب بشر فى صفاقس

1/28/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد تفكيك شبكة ناشطة في تهريب البشر بشكل غير شرعي بريا وبحريا من دولة مجاورة باتجاه ولاية صفاقس.

وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان له ـ إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت دورية تابعة للحرس الوطني بتفكيك هذه الشبكة المتخصصة في الاتجار بالبشر وجلبهم على مراحل وايوائهم ثم تسهيل هجرتهم بشكل غير شرعي خلسه، موضحا أنه تم القبض على 13 أجنبيا كانوا متواجدين في أحد المنازل .

وأحيل المتهمون إلى النيابة العمومية التي امرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهم







MENAFN28012024000132011024ID1107779118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث