القوات التونسية تقبض على 13 شخصا ضمن شبكة تهريب بشر فى صفاقس

(MENAFN
- Youm7) أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد تفكيك شبكة ناشطة في تهريب البشر بشكل غير شرعي بريا وبحريا من دولة مجاورة باتجاه ولاية صفاقس.
وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان له ـ إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت دورية تابعة للحرس الوطني بتفكيك هذه الشبكة المتخصصة في الاتجار بالبشر وجلبهم على مراحل وايوائهم ثم تسهيل هجرتهم بشكل غير شرعي خلسه، موضحا أنه تم القبض على 13 أجنبيا كانوا متواجدين في أحد المنازل .
وأحيل المتهمون إلى النيابة العمومية التي امرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهم
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