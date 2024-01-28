القوات التونسية تقبض على 13 شخصا ضمن شبكة تهريب بشر فى صفاقس

MENAFN - Youm7) أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد تفكيك شبكة ناشطة في تهريب البشر بشكل غير شرعي بريا وبحريا من دولة مجاورة باتجاه ولاية صفاقس.

وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان له ـ إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت دورية تابعة للحرس الوطني بتفكيك هذه الشبكة المتخصصة في الاتجار بالبشر وجلبهم على مراحل وايوائهم ثم تسهيل هجرتهم بشكل غير شرعي خلسه، موضحا أنه تم القبض على 13 أجنبيا كانوا متواجدين في أحد المنازل .

وأحيل المتهمون إلى النيابة العمومية التي امرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهم