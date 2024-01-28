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تفاصيل اكتشاف معهد الفلك 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض × 10 معلومات

1/28/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Youm7) فى إضافة لسجل مرصد القطامية الفلكي ، شارك المرصد ممثلا عن معهد الفلك، في اكتشاف ثلاثة أجسام جديدة قريبة من الأرض، حيث تعد هذه الاكتشافات إضافة مهمة لجهود معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مجال علم الفلك، وتُساهم في إثراء المعرفة العلمية عن الأجسام القريبة من الأرض.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الأجسام المكتشفة كما يلى :


1-
شارك معهد الفلك في رصد ثلاثة أجسام فضائية جديدة
2- الأجسام الثلاثة تم تسجيل أول أرصاد لها من قبل مرصد الجبل الأرجواني في الصين في 10 يناير الجاري.
3- مشاركة المعهد تأتى في إطار التعاون البحثي مع المراصد الدولية لمُراقبة الأجسام القريبة من الأرض.
4- الفريق البحثي بالمعهد تمكن من رصد الأجسام الثلاثة على مدار 3 أيام باستخدام تليسكوب القطامية الفلكي، والذي يبلغ قطر مرآته 1.8 متر
5- تم تحليل البيانات المرصودة بواسطة الفريق البحثي المصري بالتعاون مع الفريق الصيني والشبكة العلمية الدولية للرصد البصري بروسيا.
6- تم تأكيد النتائج وتسجيلها في موقع الاتحاد الفلكي الدولي بكود مرصد القطامية (088) تحت أسماء "W012853- W014181- W014918".
7- يصبح مرصد القطامية الفلكي ثاني مرصد على مستوى العالم يرصد هذه الأجسام.
8- الأجسام المكتشفة تعود من الأجسام الخافتة، والتي يبلغ لمعانها حوالي 22 قدرًا نجميًا
9- تعتبر مثل هذه الأرصاد خُطوة مهمة نحو تسجيل مرصد القطامية ضمن المراصد الدولية التي تشارك في اكتشاف الأجسام الخافتة القريبة من الأرض.
10- مرصد القطامية الفلكي بتليسكوب بصري قطرة 190 سم يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط





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