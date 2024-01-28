مصرع 2 في تصادم غريب بين طائرة وسيارة في بلجيكا.. فيديو

MENAFN - Youm7) لقي شخصان مصرعيهما الأحد في اصطدام سيارة بطائرة صغيرة كانت تحاول الهبوط في مطار شرق بلجيكا وسط رياح عاتية.





وقال قائد الشرطة المحلية جان ميشال لوجون في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن الطائرة اصطدمت بسيارة كانت متوقفة على جانب طريق بالقرب من المطار في سبا، وإن النيران اشتعلت فيهما.





وأضاف "للأسف سقطت ضحيتان في الطائرة"، مرجّحا أن تكون الواقعة "محاولة هبوط باءت بالفشل".





وأوضح قائد الشرطة المحلية أن قائد الطائرة ألماني الجنسية وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جنسية الراكب معه.





وأفادت تقارير إعلامية بأن سائق السيارة خرج منها لتدخين سيجارة، وهو ما أنقذ حياته على الأرجح.





وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام سحابة كثيفة من الدخان الأسود بالقرب من الطريق وهيكل السيارة المتفحمة، فضلا عن سيارات لأجهزة الطوارئ تغلق الطرق.



