أوكرانيا تعلن التصدي لـ56 هجوما روسيا في مناطق متفرقة

MENAFN - Youm7) ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، أن القوات الأوكرانية صدت 49 هجوما للقوات الروسية في 6 اتجاهات، و7 هجمات أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو خلال اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة قولها إنه في المجموع، وقع 61 اشتباكا قتاليا على الجبهة خلال النهار، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب البلاد صعبا.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ وشنت غارتين جويتين، فضلا عن تنفيذها 51 هجوما براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، وأسفرت الهجمات عن سقوط ضحايا وجرحى، فضلا عن دمار وأضرار في المباني وغيرها من البنى التحتية.

وخلال النهار، ضرب الطيران الأوكراني 6 مناطق تمركز فيها أفراد الجيش الروسي، ودمر الدفاع الجوي الأوكراني صاروخا موجها من طراز Kh-59 أطلقته القوات الروسية.

وقصفت الوحدات الصاروخية الأوكرانية هدفين للقوات الروسية وتحديدا وحدة مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.



