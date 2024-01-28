إيكواس تعلق على تقارير انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد أنها لم تتلق بعد إخطارا رسميا بانسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وذكرت صحيفة ذا ديلي بوست النيجيرية أن الإيكواس ، التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها، قالت إن الأنظمة في بوركينا فاسو والنيجر ومالي لم تخطرها بالإنسحاب من المجموعة.
وكشفت الكتلة الإقليمية عن ذلك في بيان لها يوم الأحد، ردا على تقرير حول الانسحاب المزعوم.
وأضافت "لم تتلق مفوضية الإيكواس بعد أي إخطار رسمي مباشر من الدول الأعضاء الثلاث حول عزمها الانسحاب من المجموعة".
وتابع البيان أن "مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا لتوجيهات هيئة رؤساء الدول والحكومات، تعمل بجد مع هذه البلدان ، وتظل بوركينا فاسو والنيجر ومالي أعضاء أساسيين في المجموعة، وتظل السلطة ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي.
وأضافت أن "مفوضية الإيكواس لا تزال منتبهة للتطورات وستصدر المزيد من التصريحات مع تطور الوضع".
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