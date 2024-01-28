إيكواس تعلق على تقارير انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة

MENAFN - Youm7) أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد أنها لم تتلق بعد إخطارا رسميا بانسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وذكرت صحيفة ذا ديلي بوست النيجيرية أن الإيكواس ، التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها، قالت إن الأنظمة في بوركينا فاسو والنيجر ومالي لم تخطرها بالإنسحاب من المجموعة.

وكشفت الكتلة الإقليمية عن ذلك في بيان لها يوم الأحد، ردا على تقرير حول الانسحاب المزعوم.

وأضافت "لم تتلق مفوضية الإيكواس بعد أي إخطار رسمي مباشر من الدول الأعضاء الثلاث حول عزمها الانسحاب من المجموعة".

وتابع البيان أن "مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا لتوجيهات هيئة رؤساء الدول والحكومات، تعمل بجد مع هذه البلدان ، وتظل بوركينا فاسو والنيجر ومالي أعضاء أساسيين في المجموعة، وتظل السلطة ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي.

وأضافت أن "مفوضية الإيكواس لا تزال منتبهة للتطورات وستصدر المزيد من التصريحات مع تطور الوضع".



