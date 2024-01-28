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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى باكستان لعقد مباحثات أمنية

1/28/2024 11:35:03 PM
(MENAFN- Youm7) غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على رأس وفد رفيع المستوى، مساء الأحد طهران، متوجها إلى إسلام أباد حيث سيلتقي كبار المسؤولين الباكستانيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القضايا الأمنية والاقتصادية والتجارية الثنائية، تأتي ضمن محاور اللقاءات التي سيعقدها عبداللهيان مع الجانب الباكستاني على امتداد هذه الزيارة.

وكان بيان مشترك قد صدر قبل أسبوع عن وزارتي الخارجية الإيرانية والباكستانية حول اتفاقهما على إعادة سفيري البلدين، الامر الذي تحقق خلال الأيام القلائل الماضية، بحسب إرنا.

.وقالت وسائل إعلام باكستانية إنه وصل فجر الإثنين








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