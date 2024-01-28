رئيس وزراء فنلندا السابق يخوض جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Youm7) تجرى فنلندا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين رئيس الوزراء السابق المحافظ الكسندر ستوب، ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، بعد فشل كل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الأحد.

وبعد 12 عاما من قيادة الرئيس ساولي نينيستو لفنلندا، سيتم انتخاب خليفة له في جولة الإعادة التي من المقرر إجراؤها يوم 11 فبراير المقبل بين المرشحين ستوب وهافيستو.





وحصل ستوب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط على 3ر27% من أصوات الناخبين، في حين حصل هافيستو الذي ينتمي إلى حزب الخضر على 8ر25% من الأصوات، حسبما ذكرت شبكة "واي ال اي" الفنلندية بعد فرز معظم أصوات الناخبين.





وتأخر رئيس البرلمان يوسي هالا اهو ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق أولي رين كثيرا بحصول كل منهما على 16 % من أصوات الناخبين.





ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة النهائية الأولية في وقت لاحق .





يذكر أن الجولة الأولى تنافس فيها تسعة مرشحين لخلافة نينيستو، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة أخرى بعدما تولى رئاسة البلاد لفترتين كل منهما ستة أعوام.





ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في الأول من مارس المقبل.



