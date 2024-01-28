الإسماعيلى يستقر على فسخ تعاقده مع التونسى حمدى النقاز بعد تسوية مستحقاته

MENAFN - Youm7) استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، فسخ التعاقد مع التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق، بعد تسوية مستحقاته المتأخرة بعدما انقطع اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية في الفترة الأخيرة.

وينتظر الإسماعيلى أموال نادى روستوف الروسى الذى اقترب من التعاقد مع إياد العسقلانى مقابل مليون و200 الف دولار، من أجل تسوية مستحقات النقاز وإنهاء التعاقد معه بالتراضى حتى لا يتعرض النادى لشكوى جديدة.

ويسعى الإسماعيلى للتخلص من راتب حمدى النقاز خاصة أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه في الفترة الماضية مع وجود أكثر من بديل له في نفس المركز.

ووافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، على العرض المقدم من نادى روستوف الروسى للتعاقد مع إياد العسقلانى مدافع الدراويش في الانتقالات الشتوية الحالية.

واستقر مجلس الإسماعيلى على الموافقة على بيع اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار مع وجود بند في عقد اللاعب يمنح الإسماعيلى 30% من بيعه مستقبلا، وهو العرض الذى يراه مجلس الدراويش مناسبا لصاحب الـ21 عاما.

وينتظر مجلس الإسماعيلى تحويل المبلغ من أجل استغلاله في حل الأزمات المالية لدى النادى وتسديد المستحقات لمحاولة فتح القيد وضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى آخر أيام الانتقالات الشتوية الحالية.