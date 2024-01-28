طارق العشري يذاكر إنبي من بوابة الدراويش قبل مواجهة الأربعاء

MENAFN - Youm7) يعكف الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، على مراجعة المباريات الماضية لفريق إنبي في كأس الرابطة ، وأبرزها، مواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى إنبي قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى، لمواجهة إنبي وصيف المجموعة الثالثة في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

اكتملت الأضلاع الثمانية لفرق الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالتالي:

الأربعاء 31 يناير 2024 طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساءالاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة 7:30 مساء الخميس 1 فبراير 2024 سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة 4:30 مساء



المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة 7:30 مساء



