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حسام حسن يفتح صفحة جديدة مع نجوم الدكة في مودرن فيوتشر

1/28/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Youm7) فتح الجهاز الفني للفريق الأول لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس قد قرر
تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي: حسام حسن - المدير الفني
إبراهيم حسن - مدير الكرة طارق سليمان - مدرب عام شريف خليل - مدرب مساعد سعفان الصغير - مدرب للحراس
وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين دكتور محمد عنان - طبيب الفريق





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