حسام حسن يفتح صفحة جديدة مع نجوم الدكة في مودرن فيوتشر

(MENAFN
- Youm7) فتح الجهاز الفني للفريق الأول لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.
وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس قد قرر
تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي: حسام حسن - المدير الفني
إبراهيم حسن - مدير الكرة طارق سليمان - مدرب عام شريف خليل - مدرب مساعد سعفان الصغير - مدرب للحراس
وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين دكتور محمد عنان - طبيب الفريق
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