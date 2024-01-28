10 مباريات في ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين الليلة

MENAFN - Youm7) تقام اليوم مباريات الجولة الـ19 لدورى القسم الثانى " أ " بإقامة 10 جولات في نفس التوقيت الثانية والنصف عصرا نظرا لحساسية اللقاءات حيث يعد الأسبوع الحالي الأخير في المرحلة الأولى والتي يلتقى فيها أصحاب المركز من الأول للعاشر مرة أخرى لتحديد أصحاب المركزين الأول والثانى اللذان يصعدا للدورى، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى من دورى القسم الثانى ب يصعد فيها الأول للدورى أيضا ، بينما يلتقى أصحاب المراكز الحادى عشر حتى الأخير في مباريات من دور واحد يبقى أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدورى بينما يهبط أخر ستة مراكز لدورى القسم الثانى ب.

فعلى ملعبه يستضيف لافيينا نظيره وادى دجلة في قمة مباريات الأسبوع نظرا للمنافسة الشديدة بين الفريقين على الصعود لدورى الأضواء ، فأبناء الأسيوطى تحسنت نتائجهم مؤخرا واخرها لقاء طنطا الذى انتهى بالتعادل الإيجابى إلا أن هناك خطأ إدارى في صفوف أبناء السيد البدوى ربما يؤدى لحصول لافيينا على نقاط المباراة ، في المقابل يخوض دجلة اللقاء وفى جعبته 35 نقطة في المركز الثانى ويحاول الخروج بأى نتيجة إيجابية .

ويخرج بتروجت المتصدر برصيد 42 نقطة لمواجهة مكادى صاحب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة في اللقاء الأول لنبيل محمود كمديرا فنيا لأبناء البحر الأحمر ويحاول تحسين الصورة من أجل البقاء بدورى المحترفين ، في الوقت الذى يستضيف غزل المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة نظيره دكرنس الذى يحتل المركز الـ15 برصيد 21 نقطة ، ويأمل أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لزعيم الغربية في مواصلة الإنتصارات من أجل إنهاء الدور الأول بشكل جيد .

ويستضيف حرس الحدود صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة نظيره جمهورية شبين الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار الناجح .

وفى لقاءات لا تقل أهمية عن سابقتها يلتقى أسوان مع بروكسى ، والقناة مع النصر للتعدين ، وبترول أسيوط مع السكة الحديد في واحدة من أقوى فاعليات الجولة ، ووى مع النجوم ، وأبو قير للأسمدة مع راية ، ومصر المقاصة مع طنطا.