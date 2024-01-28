كولر يخصص تدريبات خاصة لـ وسام أبو علي في الأهلي

MENAFN - Youm7) يركز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الفترة الحالية مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، من أجل سرعة انسجام اللاعب مع باقي زملائه وتحقيق أكبر استفادة من إمكانيات اللاعب وسرعاته في الثلث الهجومي، ويحرص على تخصيص فقرات خاصة من أجل الاستفادة من إمكانيات اللاعب وسرعة انسجامه مع الفريق الأحمر.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات وسام أبو علي في التصويب وفي الكرات الثابتة والرأسية وفي التحكم على الكرة، ليكون محطة لزملائه ، ولتقديم الإضافة الهجومية اللازمة للفريق الأحمر في الفترة القادمة، بعدما انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من نادي سيريس السويدي.

يتلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً عن لاعبي الفريق المُصابين من أجل تحديد معرفة مدى استجابتهم للبرامج التأهيلية والعلاجية التي خضعوا لها الأيام الماضية في التتش خلال تواجد الأهلي في الإمارات لإقامة معسكر خارجي.

وأدى ، كلاً من : أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم برامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي الأيام المقبلة.

وخاضالأهلىخلال معسكر الأهلي في الإمارات مباراتين وديتين الأولى أمام ، فريق الأخدود السعودي وفاز فيها الأخير بهدفين لهدف والثانية أمام نادي حتا الإماراتي الجمعة الماضية وأنتهت بالتعادل بهدف لملثه.



