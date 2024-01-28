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التعادل الايجابي يحسم لقاء (باريس سان جيرمان) و(ستاد بريست) في الدوري الفرنسي

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 1 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدفين لمثله بين الباريسي (سان جيرمان) وضيفه (ستاد بريست) بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد في استاد (بارك دي برانس) ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2024 - 2023.
وتقدم فريق (باريس سان جيرمان) بهدف سدده لاعب الهجوم الاسباني ماركو أسينسيو بمساعدة برادلي باركولا في أسفل يسار المرمى في الدقيقة 38 فيما عزز الفرنسي راندال كولو مواني موقف الفريق بهدف الثاني في أسفل وسط المرمى قبل نهاية الشوط الاول.
وفي الشوط الثاني استطاع لاعب فريق (ستاد بريست) الفرنسي مهدي كامارا ان يسدد هدف فريقه الاول في أسفل يسار المرمى في الدقيقة ال55.
واستطاع اللاعب الفرنسي ماتياس بيريرا لاج ان يحرز هدف التعادل لفريقه (ستاد بريست) بمساعدة مارتن ساتريانو في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال80.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقاط بينما يقع فريق (ستاد بريست) في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.(النهاية)

م ع




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