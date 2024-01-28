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فرنسا تحشد 15 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات المزارعين غدا الإثنين

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأحد عن تعبئة 15 ألف عنصر من قوات انفاذ القانون يوم غد لتجنب أي تجاوز حول نقاط الحصار الثماني في (إيل دو فرانس) من جانب المزارعين المحتجين في البلاد.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن وزير دارمانان القول”التعليمات الأولى هي ضمان عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى“ مؤكدا”أن احتلال باريس وسوق (رونجيس) ومطارات باريس خطوط حمراء“.
ودعا سكان (إيل دو فرانس) لعدم استخدام سياراتهم لأن”حركة المرور ستكون صعبة للغاية" في المنطقة.
جاء ذلك بعد اعلان نقابات المزارعين في فرنسا والمزارعين الشباب عن”حصار“ على العاصمة باريس لفترة غير محددة معتبرين الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
ومنذ الاسبوع الماضي تستمر التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق من قبل المزارعين.
وأعلن رئيس الوزراء غابريال أتال الجمعة إلغاء الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق وتنازلات من قبل الحكومة كتسهيلات إدارية وذلك استجابة لغضب المزارعين ولكن دون جدوى. (النهاية)

م ع / ه س ص



MENAFN28012024000071011013ID1107779100

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