فرنسا تحشد 15 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات المزارعين غدا الإثنين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأحد عن تعبئة 15 ألف عنصر من قوات انفاذ القانون يوم غد لتجنب أي تجاوز حول نقاط الحصار الثماني في (إيل دو فرانس) من جانب المزارعين المحتجين في البلاد.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن وزير دارمانان القول”التعليمات الأولى هي ضمان عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى“ مؤكدا”أن احتلال باريس وسوق (رونجيس) ومطارات باريس خطوط حمراء“.
ودعا سكان (إيل دو فرانس) لعدم استخدام سياراتهم لأن”حركة المرور ستكون صعبة للغاية" في المنطقة.
جاء ذلك بعد اعلان نقابات المزارعين في فرنسا والمزارعين الشباب عن”حصار“ على العاصمة باريس لفترة غير محددة معتبرين الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
ومنذ الاسبوع الماضي تستمر التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق من قبل المزارعين.
وأعلن رئيس الوزراء غابريال أتال الجمعة إلغاء الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق وتنازلات من قبل الحكومة كتسهيلات إدارية وذلك استجابة لغضب المزارعين ولكن دون جدوى. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN28012024000071011013ID1107779100
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