انطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية كراع رئيسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز أسميران
جدة - 28 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته ال12 بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية كراع رئيسي للمعرض إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والشركات الرائدة في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم.
وقال "مدير بلد أعلى" المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الخطوط الجوية الكويتية فيصل الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة الخطوط الكويتية في المعرض يؤكد حرصها على التعرف عن كثب على أحدث ما توصل إليه عالم السياحة والسفر والضيافة من تكنولوجيا متقدمة وتقنيات سواء من نظام ترفيهي أو خدمات مريحة إضافة إلى الاطلاع على آخر المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران.
وأضاف أن المعرض أتاح الفرصة للخطوط الجوية الكويتية الفرصة لعرض خدماتها وما وصلت إليه من تطوير في اسطولها وخاصة خدمات الركاب الجديدة التي تسعى جاهدة إلى تطويرها وتحسينها بشكل مستمر بما يتناسب مع تطلعات عملائها الكرام وبما يتواكب مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي من معايير عالمية تلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى حرص الخطوط الجوية الكويتية على المشاركة في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر لأنه أحد أهم المعارض الدولية الضخمة في المنطقة والمختصة بقطاع السياحة والسفر والطيران.
وأعرب عن شكره للقائمين على المعرض ولجهودهم الحثيثة وتعاونهم الملموس في إنجاحه والخروج به بالشكل الذي يتناسب مع الشركات المشاركة.
وعلى صعيد آخر أشار الظفيري إلى دراسة الخطوط الكويتية لإضافة وجهة موسمية جديدة في الفترة المقبلة هي مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الى جانب الوجهات الحالية وهي الرياض وجدة والمدينة المنورة والطائف والدمام مبينا أن إضافة العلا تأتي لما تمثله من وجهة سياحية وتراثية جميلة.
وذكر أن الخطوط الجوية الكويتية ستعمل في موسم رمضان المقبل على زيادة رحلاتها اليومية إلى مدينة جدة وذلك خدمة للمعتمرين من دولة الكويت إضافة الى استقطاب مختلف الجاليات الاسلامية.
وبين أن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر أول ناقل خليجي بعد الخطوط الجوية السعودية يوقع اتفاقية مع قطار الحرمين لتقدم خدمة ربط تذاكر القطار مع تذاكر سفر الخطوط الجوية الكويتية لتسهيل نقل المعتمرين والحجاج في مواسم العمرة والحج الى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة.
من جهته قال القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري في تصريح آخر ل"كونا" ان مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في المعرض تعكس أهميتها كشركة طيران عالمية باستقطابها لمختلف المسافرين للمنطقة.
وأشار المطيري إلى أهمية المعرض نظرا لما يشهده من مشاركة العديد من الشركات الدولية والاقليمية والمحلية التي تعنى بمجال السياحة فضلا عن وجود فرص استثمارية في المجال ذاته.
كما أشار إلى أهميته نظرا لنمو قطاع السياحة في السعودية وارتقاءه في خريطة السياحة العالمية لما تحتويه من مواقع السياحية وتراثية وما تقدمه من تسهيلات للاستقطاب السائحين.
وشهد جناح الخطوط الجوية الكويتية مشاركة ناجحة في المعرض من خلال إبراز دورها كناقل وطني متميز في المنطقة وتسليط الضوء على تاريخها المليء بالإنجازات والحقب المشهودة منذ عام 1954.
ويشارك في المعرض الذي تستمر أعماله حتى 30 يناير الجاري عدد من الهيئات السياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات من مختلف الدول.
ويشهد المعرض تقديم ورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصين في مجال السياحة إضافة إلى عرض فرص للاستثمار في المشاريع السياحية في العالم. (النهاية)
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