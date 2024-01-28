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انطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية كراع رئيسي

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز أسميران

جدة - 28 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته ال12 بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية كراع رئيسي للمعرض إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والشركات الرائدة في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم.
وقال "مدير بلد أعلى" المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الخطوط الجوية الكويتية فيصل الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة الخطوط الكويتية في المعرض يؤكد حرصها على التعرف عن كثب على أحدث ما توصل إليه عالم السياحة والسفر والضيافة من تكنولوجيا متقدمة وتقنيات سواء من نظام ترفيهي أو خدمات مريحة إضافة إلى الاطلاع على آخر المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران.
وأضاف أن المعرض أتاح الفرصة للخطوط الجوية الكويتية الفرصة لعرض خدماتها وما وصلت إليه من تطوير في اسطولها وخاصة خدمات الركاب الجديدة التي تسعى جاهدة إلى تطويرها وتحسينها بشكل مستمر بما يتناسب مع تطلعات عملائها الكرام وبما يتواكب مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي من معايير عالمية تلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى حرص الخطوط الجوية الكويتية على المشاركة في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر لأنه أحد أهم المعارض الدولية الضخمة في المنطقة والمختصة بقطاع السياحة والسفر والطيران.
وأعرب عن شكره للقائمين على المعرض ولجهودهم الحثيثة وتعاونهم الملموس في إنجاحه والخروج به بالشكل الذي يتناسب مع الشركات المشاركة.
وعلى صعيد آخر أشار الظفيري إلى دراسة الخطوط الكويتية لإضافة وجهة موسمية جديدة في الفترة المقبلة هي مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الى جانب الوجهات الحالية وهي الرياض وجدة والمدينة المنورة والطائف والدمام مبينا أن إضافة العلا تأتي لما تمثله من وجهة سياحية وتراثية جميلة.
وذكر أن الخطوط الجوية الكويتية ستعمل في موسم رمضان المقبل على زيادة رحلاتها اليومية إلى مدينة جدة وذلك خدمة للمعتمرين من دولة الكويت إضافة الى استقطاب مختلف الجاليات الاسلامية.
وبين أن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر أول ناقل خليجي بعد الخطوط الجوية السعودية يوقع اتفاقية مع قطار الحرمين لتقدم خدمة ربط تذاكر القطار مع تذاكر سفر الخطوط الجوية الكويتية لتسهيل نقل المعتمرين والحجاج في مواسم العمرة والحج الى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة.
من جهته قال القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري في تصريح آخر ل"كونا" ان مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في المعرض تعكس أهميتها كشركة طيران عالمية باستقطابها لمختلف المسافرين للمنطقة.
وأشار المطيري إلى أهمية المعرض نظرا لما يشهده من مشاركة العديد من الشركات الدولية والاقليمية والمحلية التي تعنى بمجال السياحة فضلا عن وجود فرص استثمارية في المجال ذاته.
كما أشار إلى أهميته نظرا لنمو قطاع السياحة في السعودية وارتقاءه في خريطة السياحة العالمية لما تحتويه من مواقع السياحية وتراثية وما تقدمه من تسهيلات للاستقطاب السائحين.
وشهد جناح الخطوط الجوية الكويتية مشاركة ناجحة في المعرض من خلال إبراز دورها كناقل وطني متميز في المنطقة وتسليط الضوء على تاريخها المليء بالإنجازات والحقب المشهودة منذ عام 1954.
ويشارك في المعرض الذي تستمر أعماله حتى 30 يناير الجاري عدد من الهيئات السياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات من مختلف الدول.
ويشهد المعرض تقديم ورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصين في مجال السياحة إضافة إلى عرض فرص للاستثمار في المشاريع السياحية في العالم. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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