لبنان: قصف جوي ومدفعي إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 1 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قصفا جويا ومدفعيا على عدد من البلدات بجنوب لبنان أوقع عدة مصابين ودمر مبان ومنازل فيما أعلنت المقاومة اللبنانية مقتل ثلاثة من عناصرها في مواجهات مع الاحتلال.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان إن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارت على بلدة مروحين ما أدى الى وقوع عدد من الإصابات في محيط الأماكن المستهدفة وعلى بلدات عيتا الشعب وحولا ومارون الراس.
وأضافت الوكالة أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت عددا من المنازل في بلدة الضهيرة وأصابت إمراة بجروح واستهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات راميا وعيتا الشعب و القوزح وأطراف بلدات مجدلزون ومروحين وزبقين في منطقة العاصي.
كما استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال متجرا تعاونيا لبيع المواد الغذائية بين بلدتي طيرحرفا والجبين وألحقت الصواريخ أضرارا كبيرة في مبنى التعاونية وفي المباني المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف منازل في بلدة الضهيرة وبلدتي حولا ومركبا وأطراف بلدات الناقورة وشيحين ومجدلزون وطيرحرفا وام التوت.
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية عن المقاومة سلسلة بيانات اعلنت فيها مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأضافت في بيانات متلاحقة انها استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم ومحيطها وانتشارا آخر في محيط ثكنة هونين) "بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة".
وذكرت الوكالة أن "المقاومة اعلنت أن عناصرها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرقي موقع بركة ريشا وتجمعا آخر قرب موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
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