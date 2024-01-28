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لبنان: قصف جوي ومدفعي إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبية

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 1 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قصفا جويا ومدفعيا على عدد من البلدات بجنوب لبنان أوقع عدة مصابين ودمر مبان ومنازل فيما أعلنت المقاومة اللبنانية مقتل ثلاثة من عناصرها في مواجهات مع الاحتلال.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان إن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارت على بلدة مروحين ما أدى الى وقوع عدد من الإصابات في محيط الأماكن المستهدفة وعلى بلدات عيتا الشعب وحولا ومارون الراس.
وأضافت الوكالة أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت عددا من المنازل في بلدة الضهيرة وأصابت إمراة بجروح واستهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات راميا وعيتا الشعب و القوزح وأطراف بلدات مجدلزون ومروحين وزبقين في منطقة العاصي.
كما استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال متجرا تعاونيا لبيع المواد الغذائية بين بلدتي طيرحرفا والجبين وألحقت الصواريخ أضرارا كبيرة في مبنى التعاونية وفي المباني المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف منازل في بلدة الضهيرة وبلدتي حولا ومركبا وأطراف بلدات الناقورة وشيحين ومجدلزون وطيرحرفا وام التوت.
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية عن المقاومة سلسلة بيانات اعلنت فيها مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأضافت في بيانات متلاحقة انها استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم ومحيطها وانتشارا آخر في محيط ثكنة هونين) "بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة".
وذكرت الوكالة أن "المقاومة اعلنت أن عناصرها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرقي موقع بركة ريشا وتجمعا آخر قرب موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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