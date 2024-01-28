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الدوري الايطالي: إنتر ميلان يسترد موقعه في الصدارة بالفوز على فيورينتينا

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 28 - 1 (كونا) -- استرد فريق انتر ميلان موقعه منفردا في صدارة الدوري الايطالي بعد تأخره عن مباراة الجولة السابقة بالفوز علي فيورينتينا بهدف وحيد اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين.
وفي آخر مباريات الليلية على ملعب استاد (أرتيميو فرانكي) بمدينة فلورنسا صادر (النيروادزوري) الزائر نقاط المباراة بالفوز مبكرا على صاحب الأرض فيورينتينا بهدف واحد دون رد سجله نجمه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 14 من الشوط الأول.
وبهذا الفوز يعود انتر ميلان منفردا في المركز الأول برصيد 54 نقطة ومباراة مؤجلة يتبعه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 أمام ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة يليه أتالانتا في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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