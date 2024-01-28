الدوري الايطالي: إنتر ميلان يسترد موقعه في الصدارة بالفوز على فيورينتينا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 28 - 1 (كونا) -- استرد فريق انتر ميلان موقعه منفردا في صدارة الدوري الايطالي بعد تأخره عن مباراة الجولة السابقة بالفوز علي فيورينتينا بهدف وحيد اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين.
وفي آخر مباريات الليلية على ملعب استاد (أرتيميو فرانكي) بمدينة فلورنسا صادر (النيروادزوري) الزائر نقاط المباراة بالفوز مبكرا على صاحب الأرض فيورينتينا بهدف واحد دون رد سجله نجمه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 14 من الشوط الأول.
وبهذا الفوز يعود انتر ميلان منفردا في المركز الأول برصيد 54 نقطة ومباراة مؤجلة يتبعه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 أمام ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة يليه أتالانتا في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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