الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يهزم فالنسيا بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 1 (كونا) -- فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.
وسجل سامويل لينو هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 50 فيما أضاف زميله ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام برشلونة وبفارق 11 نقطة خلف المتصدر جيرونا فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 32 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها استعاد جيرونا الصدارة بالفوز على سيلتا بهدف نظيف فيما فاز الوصيف ريال مدريد على لاس بالماس بهدفين لهدف وسقط برشلونة الرابع بالترتيب أمام فياريال بثلاثة أهداف لخمسة. (النهاية)
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