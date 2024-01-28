Monday, 29 January 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يهزم فالنسيا بهدفين نظيفين

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 1 (كونا) -- فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.
وسجل سامويل لينو هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 50 فيما أضاف زميله ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام برشلونة وبفارق 11 نقطة خلف المتصدر جيرونا فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 32 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها استعاد جيرونا الصدارة بالفوز على سيلتا بهدف نظيف فيما فاز الوصيف ريال مدريد على لاس بالماس بهدفين لهدف وسقط برشلونة الرابع بالترتيب أمام فياريال بثلاثة أهداف لخمسة. (النهاية)

ه ن د / ه س ص




MENAFN28012024000071011013ID1107779096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث