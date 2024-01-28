البيت الأبيض: وفد أمريكي يتوجه إلى الصين الثلاثاء لإطلاق مجموعة العمل المشتركة لمكافحة المخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن وفدا أمريكيا مؤلفا من مسؤولي عدة وكالات حكومية سيزور الصين خلال الأسبوع المقبل لإطلاق مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة المخدرات وذلك في متابعة لاستئناف التعاون بين البلدين فيما يتعلق بكافحة المخدرات بعد سنوات من التوقف.
وقال بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إن نائب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن الداخلي جين داسكال سيرأس "وفدا أمريكيا مشتركا بين الوكالات إلى العاصمة الصينية في الفترة من 30 إلى 31 يناير لإطلاق مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة المخدرات".
وأشارت إلى أن إطلاق المجموعة "يعد جزءا من الجهود المستمرة لاستئناف التعاون الثنائي لمكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع على مستوى العالم بما في ذلك المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل بتوجيه من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ" خلال القمة التي جمعت الرئيسين في نوفمبر الماضي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حيث كان محور استئناف التعاون في هذا المجال المحور الأول الذي تم الاتفاق عليه بين الجانين إلى جانب محوري استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقضايا المخاطر والسلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وجاء الإعلان عن سفر الوفد الأمريكي إلى بكين بعدما اجتمع مستشار الأمن القومي جايك سوليفان مع وزير خارجية الصين وانغ يي على "مدى 12 ساعة" أول من أمس الجمعة وأمس السبت في العاصمة التايلندية بانكوك وفق ما أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض.
وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في إحاطة نشرها البيت الأبيض أمس إن الجانبين "أجريا تقييما للتقدم المحرز في القضايا (المحاور الثلاث) الرئيسية" التي خرجت عن قمة بايدن وشي في كاليفورنيا.
وأشار إلى أنه "كخطوات تالية نتطلع إلى اجتماعات الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية في وقت ما من الربيع القادم بالإضافة إلى الاتصالات بين قادة العمليات وعلى مستوى الوزراء في الأشهر المقبلة".
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي قال المسؤول بالبيت الأبيض أن الجانين "أكدا اهتمامهما بمناقشة التحديات الناشئة عن الأشكال المتقدمة من الذكاء الاصطناعي".
وتوقع عقد حوار بين الولايات المتحدة والصين حول هذه مسألة الذكاء الاصطناعي "في وقت ما في الربيع" إلا إنه أوضح "ليس لدي موعد (محدد) لذلك (الحوار) بعد".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد التقى كذلك خلال زيارته إلى بانكوك كلا من رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بارنبري باهيدها نوكارا بحيث جدد التأكيد على "أهمية معاهدة التحالف والشراكة بين الولايات المتحدة وتايلند".
ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض أكد سوليفان في نقاشاته مع ثافيسين ونوكارا التزام الولايات المتحدة "الثابت بمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
كما عبر عن التزام واشنطن "بتوسيع التعاون (مع تايلند) في مجالي التجارة والاستثمار".
وناقش القضايا الإقليمية والعالمية "بما في ذلك الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في بورما (ميانمار) وأهمية تقديم المساعدة الإنسانية للشعب البورمي".
ورحب "بالخطط الرامية إلى زيادة وتيرة المشاركة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايلاند بما في ذلك من خلال الحوار الاستراتيجي والدفاعي بين الولايات المتحدة وتايلند في فبراير والذي من خلاله سيبني المسؤولون الأمريكيون والتايلنديون على علاقاتنا الثنائية الممتدة على مدى 190 عاما لزيادة تعزيز علاقتنا الثنائية والتحالف والشراكة". (النهاية)
ر س ر
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