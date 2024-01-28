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البيت الأبيض: وفد أمريكي يتوجه إلى الصين الثلاثاء لإطلاق مجموعة العمل المشتركة لمكافحة المخدرات

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن وفدا أمريكيا مؤلفا من مسؤولي عدة وكالات حكومية سيزور الصين خلال الأسبوع المقبل لإطلاق مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة المخدرات وذلك في متابعة لاستئناف التعاون بين البلدين فيما يتعلق بكافحة المخدرات بعد سنوات من التوقف.
وقال بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إن نائب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن الداخلي جين داسكال سيرأس "وفدا أمريكيا مشتركا بين الوكالات إلى العاصمة الصينية في الفترة من 30 إلى 31 يناير لإطلاق مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة المخدرات".
وأشارت إلى أن إطلاق المجموعة "يعد جزءا من الجهود المستمرة لاستئناف التعاون الثنائي لمكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع على مستوى العالم بما في ذلك المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل بتوجيه من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ" خلال القمة التي جمعت الرئيسين في نوفمبر الماضي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حيث كان محور استئناف التعاون في هذا المجال المحور الأول الذي تم الاتفاق عليه بين الجانين إلى جانب محوري استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقضايا المخاطر والسلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وجاء الإعلان عن سفر الوفد الأمريكي إلى بكين بعدما اجتمع مستشار الأمن القومي جايك سوليفان مع وزير خارجية الصين وانغ يي على "مدى 12 ساعة" أول من أمس الجمعة وأمس السبت في العاصمة التايلندية بانكوك وفق ما أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض.
وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في إحاطة نشرها البيت الأبيض أمس إن الجانبين "أجريا تقييما للتقدم المحرز في القضايا (المحاور الثلاث) الرئيسية" التي خرجت عن قمة بايدن وشي في كاليفورنيا.
وأشار إلى أنه "كخطوات تالية نتطلع إلى اجتماعات الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية في وقت ما من الربيع القادم بالإضافة إلى الاتصالات بين قادة العمليات وعلى مستوى الوزراء في الأشهر المقبلة".
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي قال المسؤول بالبيت الأبيض أن الجانين "أكدا اهتمامهما بمناقشة التحديات الناشئة عن الأشكال المتقدمة من الذكاء الاصطناعي".
وتوقع عقد حوار بين الولايات المتحدة والصين حول هذه مسألة الذكاء الاصطناعي "في وقت ما في الربيع" إلا إنه أوضح "ليس لدي موعد (محدد) لذلك (الحوار) بعد".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد التقى كذلك خلال زيارته إلى بانكوك كلا من رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بارنبري باهيدها نوكارا بحيث جدد التأكيد على "أهمية معاهدة التحالف والشراكة بين الولايات المتحدة وتايلند".
ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض أكد سوليفان في نقاشاته مع ثافيسين ونوكارا التزام الولايات المتحدة "الثابت بمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
كما عبر عن التزام واشنطن "بتوسيع التعاون (مع تايلند) في مجالي التجارة والاستثمار".
وناقش القضايا الإقليمية والعالمية "بما في ذلك الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في بورما (ميانمار) وأهمية تقديم المساعدة الإنسانية للشعب البورمي".
ورحب "بالخطط الرامية إلى زيادة وتيرة المشاركة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايلاند بما في ذلك من خلال الحوار الاستراتيجي والدفاعي بين الولايات المتحدة وتايلند في فبراير والذي من خلاله سيبني المسؤولون الأمريكيون والتايلنديون على علاقاتنا الثنائية الممتدة على مدى 190 عاما لزيادة تعزيز علاقتنا الثنائية والتحالف والشراكة". (النهاية)

ر س ر



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