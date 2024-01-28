وزير خارجية مصر ومسؤولة أممية يؤكدان حتمية زيادة تدفق المساعدات لغزة بشكل يلبي الاحتياجات العاجلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ اليوم الأحد حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف يلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الوزير المصري مع المسؤولة الاممية شددا خلاله على ضرورة توفير الدعم المادي والسياسي اللازم لدعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والوكالات الإغاثية في قطاع غزة.
وجدد شكري التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه ضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2720 وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وكذلك قرار محكمة العدل الدولية "بما يتضمنه من فرض تدابير مؤقتة بإلزام إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري لغزة".
وشدد على "ضرورة إزالة إسرائيل لكافة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات لسكان القطاع".
واكد شكري دعم مصر الكامل لمهام المسؤولة الأممية والتطلع لنجاح مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية عبر المسارات الأكثر مباشرة لمستحقيها ودون أي تأخير.
ومن جانبها حرصت المسؤولة الأممية على اطلاع شكري على تقييمها للمشاورات التي قامت بها خلال زيارتها للمنطقة وقبيل الإحاطة التي ستقوم بها المسؤولة الأممية أمام جلسة مجلس الأمن.
وأعربت عن تقديرها للجهود المصرية في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لضمان تنفيذ مهامها وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.
وذكر البيان ان الجانبين تبادلا التقييمات والرؤى حول مسارات التحرك لتفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتعجيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)
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