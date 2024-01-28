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وزير خارجية مصر ومسؤولة أممية يؤكدان حتمية زيادة تدفق المساعدات لغزة بشكل يلبي الاحتياجات العاجلة

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ اليوم الأحد حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف يلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الوزير المصري مع المسؤولة الاممية شددا خلاله على ضرورة توفير الدعم المادي والسياسي اللازم لدعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والوكالات الإغاثية في قطاع غزة.
وجدد شكري التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه ضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2720 وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وكذلك قرار محكمة العدل الدولية "بما يتضمنه من فرض تدابير مؤقتة بإلزام إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري لغزة".
وشدد على "ضرورة إزالة إسرائيل لكافة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات لسكان القطاع".
واكد شكري دعم مصر الكامل لمهام المسؤولة الأممية والتطلع لنجاح مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية عبر المسارات الأكثر مباشرة لمستحقيها ودون أي تأخير.
ومن جانبها حرصت المسؤولة الأممية على اطلاع شكري على تقييمها للمشاورات التي قامت بها خلال زيارتها للمنطقة وقبيل الإحاطة التي ستقوم بها المسؤولة الأممية أمام جلسة مجلس الأمن.
وأعربت عن تقديرها للجهود المصرية في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لضمان تنفيذ مهامها وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.
وذكر البيان ان الجانبين تبادلا التقييمات والرؤى حول مسارات التحرك لتفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتعجيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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