غينيا تتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزها على غينيا الاستوائية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 28 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب غينيا إلى ربع نهائي كأس إمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بكوت ديفوار وذلك إثر فوزه على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد برسم دور ثمن نهائي البطولة.
وسجل منتخب غينيا هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد بايو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من المباراة بينما أهدر منتخب غينيا بيساو ضربة جزاء في الدقيقة 68 ليضيع فرصة التعادل.
وبذلك سيواجه منتخب غينيا الفائز في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقررة في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة الافريقية. (النهاية)
م ر ي
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