Monday, 29 January 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غينيا تتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزها على غينيا الاستوائية

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 28 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب غينيا إلى ربع نهائي كأس إمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بكوت ديفوار وذلك إثر فوزه على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد برسم دور ثمن نهائي البطولة.
وسجل منتخب غينيا هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد بايو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من المباراة بينما أهدر منتخب غينيا بيساو ضربة جزاء في الدقيقة 68 ليضيع فرصة التعادل.
وبذلك سيواجه منتخب غينيا الفائز في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقررة في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة الافريقية. (النهاية)

م ر ي



MENAFN28012024000071011013ID1107779093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث