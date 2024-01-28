موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3134630 الكويت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح تؤكد حرص دولة الكويت على حماية واحترام حقوق الانسان وسعيها الحثيث إلى الارتقاء بحقوق الانسان وتطويرها على النحو الأمثل.
3134640 الدوحة - مركز "سدرة للطب" في قطر يعلن ابتكار بروتوكول علاجي جديد لطفلة كويتية رضيعة تعاني فرط إفراز الأنسولين في سابقة هي الأولى في العالم.
3134659 واشنطن - مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 25 آخرين بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن... والرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن يعدان بالرد على هذا الهجوم في الوقت والمكان اللذين تحددهما الولايات المتحدة.
3134672 لندن - سفنية حربية بريطانية تسقط بصاروخ طائرة حوثية مسيرة كانت تحاول استهدافها في البحر الأحمر.
3134647 رام الله - الرئاسة الفلسطينية تعرب عن رفضها للحملة الظالمة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
3134639 القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يحذر من عواقب حملة التحريض الإسرائيلية على وكالة الأونروا
3134644 القاهرة - مصر والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع.
3134679 جدة - انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته ال12 بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية كراع رئيسي للمعرض وبمشاركة عدد من الجهات والشركات الرائدة في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم. (النهاية)
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