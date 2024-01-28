Monday, 29 January 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/28/2024 11:34:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))
3134630 الكويت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح تؤكد حرص دولة الكويت على حماية واحترام حقوق الانسان وسعيها الحثيث إلى الارتقاء بحقوق الانسان وتطويرها على النحو الأمثل.



3134640 الدوحة - مركز "سدرة للطب" في قطر يعلن ابتكار بروتوكول علاجي جديد لطفلة كويتية رضيعة تعاني فرط إفراز الأنسولين في سابقة هي الأولى في العالم.




3134659 واشنطن - مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 25 آخرين بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن... والرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن يعدان بالرد على هذا الهجوم في الوقت والمكان اللذين تحددهما الولايات المتحدة.




3134672 لندن - سفنية حربية بريطانية تسقط بصاروخ طائرة حوثية مسيرة كانت تحاول استهدافها في البحر الأحمر.





3134647 رام الله - الرئاسة الفلسطينية تعرب عن رفضها للحملة الظالمة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).





3134639 القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يحذر من عواقب حملة التحريض الإسرائيلية على وكالة الأونروا





3134644 القاهرة - مصر والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع.




3134679 جدة - انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته ال12 بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية كراع رئيسي للمعرض وبمشاركة عدد من الجهات والشركات الرائدة في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم. (النهاية)


ه س ص



MENAFN28012024000071011013ID1107779092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث